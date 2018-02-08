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Spor

Göztepe çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de son 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve üst sıralardan uzaklaşan Göztepe, cumartesi günü Osmanlıspor'u yenip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor

08 Şubat 2018 17:47

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de son 4 maçından galibiyet çıkaramayan ve üst sıralardan uzaklaşan Göztepe, cumartesi günü Osmanlıspor\'u yenip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında da üst üste Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Bursaspor maçlarını kazanamayan Göztepe, ardından Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor\'u yenerek çıkışa geçti. Bu maçlardan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmalarını deplasmanlarda kaybeden sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Trabzonspor\'la berabere kaldı. Bu süreçte 10 puan yitiren Göztepe\'nin lider Medipol Başakşehirle arasındaki puan farkı 3\'ten 11\'e çıktı. Osmanlıspor karşılaşmasının büyük öneme sahip olduğunu belirten teknik direktör Tamer Tuna, taraftarın desteği ile 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını söyledi. 
Osmanlıspor\'un iyi bir takım olduğunu belirten Tamer Tuna, \"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Üst sıralarda yeniden adımızı görmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.
Göztepe\'nin cumartesi günkü rakibi Osmanlıspor, ligde dış sahada en kötü performans sergileyen ekip oldu. Oynadığı 9 deplasman maçında sadece Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Ankara temsilcisi, Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray müsabakalarından puan alamadı. Göztepe ise evinde oynadığı 9 müsabakanın 4\'ünü kazandı, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Orta saha oyuncusu Poko\'nun cezalı olduğu İzmir temsilcisinde forvet Ömer Şişmaoğlu ve stoper Hakan\'ın sakatlıkları ise sürüyor. 

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