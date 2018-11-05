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Spor

Göztepe-Çaykur Rizespor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -  GÖZTEPE'de sakatlığı geçen  Castro, tek maçlık aradan sonra ilk 11'e döndü

05 Kasım 2018 23:14

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - 
GÖZTEPE\'de sakatlığı geçen  Castro, tek maçlık aradan sonra ilk 11\'e döndü. Geçen hafta Akhisarspor deplasmanında oynayamayan futbolcu, formasına yeniden kavuştu. Teknik Direktör Bayram Bektaş, ilk 11\'de yalnız Castro değişikliği yaptı. Yıldız futbolcu, Alpaslan\'ın yerine oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor sınavında eski teknik patronlarından Okan Buruk\'a rakip oldu. Göztepe\'den ayrıldıktan sonra geçen sezon Akhisarspor\'da Türkiye Kupası\'nı kazanan, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz temsilcisiyle anlaşan Buruk, Göztepe taraftarıyla hasret giderdi. Buruk\'a tezahürat yaparak alkışlayan taraftarlar, \"Herkes unutur Göz-Göz unutmaz\" diye bağırdı.
Göztepeli futbolseverler hafta içi olmasına rağmen maça yoğun ilgi gösterdi. Bornova Stadı\'nı dolduran sarı-kırmızılılar, takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi. Göztepe taraftarları, cuma günü oynanan Galatasaray derbisinde tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener\'i de unutmadı. Göztepeliler, \"Koray Şener ölmedi kalbimizde yaşıyor\" diye tezahürat yaptı.

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