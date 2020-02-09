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Spor

Göztepe-Çaykur Rizespor maçına kar engeli

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek

09 Şubat 2020 16:55

Süper Lig'in 21. haftasında yarın akşam oynanacak olan Göztepe-Çaykur Rizespor maçı konuk takımın olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelememesinden dolayı ertelendi.

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek

Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1. Lig
Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK.

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