T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe, Beto'yu çok sevdi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan ve oynadığı pozitif futbolla camiasına umut veren Göztepe'nin, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından kadrosuna kattığı 35 yaşındaki kaleci Beto, sahadaki performansı hem de saha dışınd

03 Eylül 2017 16:46

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan ve oynadığı pozitif futbolla camiasına umut veren Göztepe\'nin, Portekiz\'in Sporting Lizbon takımından kadrosuna kattığı 35 yaşındaki kaleci Beto, sahadaki performansı hem de saha dışındaki davranışlarıyla taraftarların beğenisini topladı.
Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında yaptığı kurtarışlarla göz dolduran Beto, Portekiz Milli Takım kampında da Göztepe\'yi dünyaya tanıttı. Beto\'nun, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo\'ya instagram canlı yayınında \'Göz Göz Göztepe\' tezahüratını yaptırması üzerine Başkan Mehmet Sepil kendisine övgüler yağdırdı. Başkan Mehmet Sepil, Beto\'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu ifade ederken, şöyle dedi:
\"Kalecimiz çok kısa zamanda takıma uyum sağladı ve kalitesini gösterdi. Real Madrid\'in yıldızı Cristiano Ronaldo\'ya tezahürat yaptırması hepimizi mutlu etti. Beto hemen Göztepeli oldu, burayı çok sevdi.\"
Son Trabzonspor maçından önce ısınma hareketleri yaparken kasığından sakatlanan ve mücadelede görev alamayan tecrübeli eldivenin tamamen iyileştiği ifade edildi. Portekiz\'in Faroe Adaları ile oynadığı Dünya Kupası Eleme Grubu maçında yedek bekleyen Beto\'nun, Osmanlıspor karşılaşmasında kaleyi koruyacağı açıklandı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA SÜPER LigGöztepe Portekiz Sporting LizbonBetosahadakiFenerbahçeKayserisporBeto Portekiz Milli TakımGöztepeBetoCristiano RonaldoGöz GöztepeMehmet SepilBaşkan Mehmet Sepil BetoReal MadridGöztepeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24