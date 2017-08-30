Göztepe, Beşiktaşlı 2 futbolcuya talip

13 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan Göztepe, stoper mevkiine takviye için Aleksander Milosevic, hücum hattını güçlendirmek için de Mustafa Pektemek'i transfer etmek istiyor.

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde yakından tanıdığı ve teknik heyeti tarafından U21 takımına gönderilen Milosevic'in, uygun bir bedel karşılığında sarı-kırmızılı ekibe verilebileceği belirtiliyor.

Gözden çıkarılan bir diğer isim olan Mustafa Pektemek'e de ciddi anlamda talip olan Göztepe'nin, bu oyuncuyu da kiralık olarak veya makul bir bonservis ile kadrosuna katabileceği kaydedildi. Pektemek, geçen sezon Başakşehir'de de kiralık olarak forma giymişti.