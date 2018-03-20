T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Başkanı Sepil, Tuna ile sözleşme yenilemek istiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7'nci sırada giren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tun

20 Mart 2018 15:29

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak milli maç arasına 40 puanla 7\'nci sırada giren Göztepe\'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcularla masaya oturmaya başladı. Sepil, ilk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile görüşme odasına girdi. Kariyerinde ilk kez Spor Toto Süper Lig\'de görev yapan Tuna\'nın performansından memnun olan Mehmet Sepil\'in genç teknik adamla sözleşme uzatmak istediği bildirildi. Yapılan görüşmede Sepil, Tamer Tuna\'yla uzun vadeli çalışmak istediğini ifade etti. 
Tamer Tuna yaptığı açıklamada, başkan Sepil\'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, \"Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Sadece düşüncelerimizi birbirimize ilettik\" diye konuştu. Sepil\'in kendisiyle uzun vadeli çalışmak istediğini doğrulayan Tuna, \"Sadece başkanımızla bir ön görüşme yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu sadece dedikodu\" dedi. Tamer Tuna ile ilk teması gerçekleştiren Sepil\'in, 1 hafta içinde sözleşmesi sezon sonu bitecek Demba Ba, Leo, Kosanovic, Selçuk, Günay ve Tanju\'yla da masaya oturacağı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor Toto Süper LigAytemiz AlanyasporGöztepe Başkan Mehmet SepilTamer TunaSepilKariyerindeSpor Toto Süper LigTunaMehmet SepilYapılanSepil Tamer TunaSadeceBenimBuDemba Ba Leo Kosanovic Selçuk GünayTanju

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24