Göztepe Başkanı Sepil: "Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına aday değilim"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Kulüpler Birliği Vakfı\'nda Dursun Özbek dönemi sonrası başkanlık için adı geçen isimlerden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, aday olmayacağını açıkladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın Kulüpler Birliği başkanlığına aday olacağını belirtmesinin ardından Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Sepil, \"Kulüpler Birliği, adayların mücadelesi olacak yapıda değil. Fikret Orman adaylığını açıkladı. Orman\'ın kararının ardından aday olmak doğru değil. Haftaya perşembe günü toplantı yapacağız ve başkanı seçeceğiz. O nedenle benim Kulüpler Birliği\'ne adaylığım söz konusu olmaz\" diye konuştu.

Takımının ligde Fenerbahçe deplasmanında aldığı son dakika yenilgisinden dolayı üzgün olduğunu belirten Mehmet Sepil, \"90+3\'te yenilen bir başkan olarak elbette çok üzgünüm. Ancak takımımla övünüyorum. İyi mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Sepil, \"Kardemir Karabükspor\'dan orta saha Andre Poko\'yu kadromuza dahil etmiştik. Transferin son gününe kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bünyemize 1 ya da 2 futbolcu daha alabiliriz\" şeklinde konuştu.