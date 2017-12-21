Göztepe Başkanı Sepil: "16 haftada kazanılan 30 puan önemli bir başarı"

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 4 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Göztepe\'de Başkan Mehmet Sepil, 16 haftada kazanılan 30 puanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Sezona başlarken hedeflerini kalıcı olmak şeklinde belirlediklerini ifade eden Başkan Sepil, \"Realist olarak düşünürsek artık küme düşecek takımlar arasında aday değiliz. İlk amacımıza ulaştık. Süper Lig\'de küme düşen, Avrupa\'ya giden ile ne küme düşen ne de Avrupa\'ya gidebilen takımlar var. Kazandığımız 30 puan neyi değiştirecek bakacağız. Avrupa kupalarına katılabilmek için Türkiye Kupası\'nı alan takımın durumuna göre ilk 5 sıra içerisine girmek gerekiyor. Mevcut fikstüre baktığımızda ilk senemizde takımızı Avrupa ile taçlandırmayı çok isteriz. Ancak bu hedefi ligin bitimine 6 ya da 7 maç kala kesinleştiririz\" dedi.

Ara transfer döneminde takımdaki düzeni kesinlikle bozmayacaklarını ifade ede Mehmet Sepil, \"Avrupa\'ya gideceğiz diye ekstra transferler yapmayacağız. Takımdaki dengeleri kesinlikle bozmayacağız. Zaten başarılı bir futbolcu grubumuz var. Ahengi değiştirmeden takviye yapacağız\" ifadelerini kullandı. Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray müsabakasını da değerlendiren Mehmet Sepil, \"Galatasaray kendi evinde son derece başarılı sonuçlar aldı. Oynadığı 8 maçın 7\'sini kazanıp sadece 1\'inden beraberlik çıkardı. Göztepe olarak sahaya başarı için çıkacağız. Ben gayet umutluyum. Galatasaray\'a ilk yarının son maçı öncesi puan olarak da çok yakınız, bu harika bir duygu\" yorumunu yaptı.

İlk yarıda elde edilen başarıda 3 faktörün etkili olduğuna vurgu yapan Sepil, \"Teknik kadro, futbolcular ve taraftarımız muhteşem bir birlik oluşturdu. Başarımızın sırrı beraberlik duygusu. Biz bu birlikteliği sürdürürsek Göztepe\'nin önü açık. Yönetim olarak bizim misyonumuz ise bu olguyu oluşturmaktı, bunu sağladık. Taraflı tarafsız herkesin Göztepe\'ye büyük ilgisi var. Biz Türkiye\'nin en önemli kulüplerinden biriydik. Şimdi yeniden Türkiye bizi farketmeye başladı\" diye konuştu. Teknik direktör Tamer Tuna ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek Jahovic\'in geleceği hakkında da konuşan Sepil, \"Tamer Tuna ile çok yakın diyalog halindeyiz. Kendisi buradaki misyonunu biliyor. Tuna konusunda acelemiz yok. Sezon ortasında ya da sonunda konuşuruz. Futbolcularla ilgili de bir sıkıntımız bulunmuyor\" dedi. Sepil, yapımı süren stadı gelecek sezonun sonuna ya da devre bitimine yetiştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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