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Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in acı günü

İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil'in annesi Aliye Sepil hayatını kaybetti

03 Kasım 2017 14:34

İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil\'in annesi Aliye Sepil hayatını kaybetti. Göztepe Spor Kulübü\'nün resmi sitesinde yayınlanan mesajda, \"Başkanımız Mehmet Sepil\'in annesi Aliye Sepil\'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Aliye Sepil\'e Allah\'tan rahmet, başkanımız Mehmet Sepil ve ailesine başsağlığı diliyoruz\" ifadeleri yer aldı. Aliye Sepil\'in cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında İzmir Paşaköprü Mezarlığı\'na defnedilecek. Öte yandan, bugün saat 15.00\'te Torbalı Kültür Merkezi\'nde yapılması planlanan Göztepe Altyapı Tesisleri\'nin lansmanı ertelendi. Göztepe resmi facebook hesabından yapılan açıklamada, \"Göztepe Spor Akademisi Altyapı Tesislerimizin lansmanı Aliye Sepil’in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir\" denildi.

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