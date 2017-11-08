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Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 'Jahovic'in transfer olacağı' iddialarını noktaladı: Hiçbir yere gidemez

"Jahovic'in bu kadar iyi performans sergilemesini beklemiyorduk; tam bir takım oyuncusu"

08 Kasım 2017 18:47

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, takımın Makedon golcüsü Adis Jahovic'in transfer olacağı iddialarına, "Hiçbir yere gidemez" diyerek noktası koydu.

Ligde geçilen 11 haftada 11 golle krallık yarışında zirvede yer alan 30 yaşındaki golcü futbolcu için Göztepe Başkanı Sepil, "Jahovic'in bu kadar iyi performans sergilemesini beklemiyorduk. Tam bir takım oyuncusu. Takımıyla birlikte elinden gelen her şeyi yapıyor. Onun başarısındaki sır, ekip ruhuna uygun olması" diye konuştu.

İzmir Kız Lisesi'ndeki panelde konuşan Sepil, adı Galatasaray, Beşiktaş ve Rus ekibi CSKA Moskova ile anılan Jahovic'in herhangi bir kulübe satılmayacağını net bir dille ifade etti.

 Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jahovic'le ilgili  sorunların hallolacağını belirten Sepil, yine kulüplerin transfer gündemine gelen sol bek Adama Traore'nin de Göztepe'den ayrılmayacağını ifade etti. Geçen sezon Rusya'nın Samara takımdan kadroya dahil olan Jahovic'in şu anda Türkiye'de en çok gündeme gelen oyuncuların başında olduğunu ifade eden Sepil, "Jahovic'in bu kadar iyi bir performans sergileyeceğini beklemiyorduk. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımıyla birlikte elinden gelen her şeyi yapıyor. Onun başarısındaki sır ekip ruhuna uygun olması" diye konuştu. 
 
İzmir Kız Lisesi'ndeki panelde konuşan Adis Jahovic de Göztepe'de çok mutlu olduğunu söyledi. İzmir'de yaşamaktan keyif aldığını belirten Makedon golcü, "Burası Türkiye'nin en güzel şehri. Rusya'da futbol hayatımı sürdürürken Göztepe'den teklif geldiğini duydum. Buna çok memnun oldum. Muhteşem bir taraftarımız var" ifadesini kullandı.
 
Kasımpaşa maçı sonrası gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Beşiktaş karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakan deneyimli golcü, milli maç arasından sonra deplasmanda oynanacak Bursaspor müsabakasında formasına kavuşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren stoperler Peybernes ve Kosanovic'in yanı sıra orta saha oyuncusu Oscar Scarione'nin de Bursaspor sınavına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Göztepe'de Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart gören Leo Schwechlen ise görev alamayacak. 
 
PFDK'YA SEVK EDİLDİ
 
Göztepe, Süper Lig'de 5 Kasım Pazar günü Bornova Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçında taraftarının neden olduğu saha olayları ile kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Kurul kararları yarın açıklanacak. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil'in maçta kuzey kale arkası tribünde küfürlü pankart açan gruba yönelik yaptığı, "Asalaklar" açıklaması da taraftarlar arasında sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı taraftarlar Sepil'in sözlerini eleştirirken bazıları ise küfürün tribünlerden silinmesi gerektiğini savundu.

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