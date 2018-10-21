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Spor

Göztepe Başkan Vekili Papatya: "Emniyet birimleriyle irtibat halindeyiz"

İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş'ı Bornova Stadı'nda konuk edecek Göztepe'de 11 taraftarın sabah erken saatlerde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Başkan Vekili Talat Papatya açıklamalarda bulundu

21 Ekim 2018 18:23

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de bu akşam Beşiktaş\'ı Bornova Stadı\'nda konuk edecek Göztepe\'de 11 taraftarın sabah erken saatlerde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Başkan Vekili Talat Papatya açıklamalarda bulundu. 
Ligin 7\'nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşması sonrasında Konyasporluların olduğu otobüslerin taşlanması, 1 komiserin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili konuşan Papatya, \"Bu gözaltılar Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen bir tahkikat. Olayların, Konyaspor maçından sonra stadın uzağında bir memurun ve komiserin yaralanmasıyla ilgili olduğunu öğrendik. Gözaltılar Gasp Büro Amirliği tarafından yapıldı. Konunun takipçisiyiz ve takip etmeye devam edeceğiz. Emniyet birimleriyle irtibat halindeyiz. Dün taraftarımızın sağduyu ve \'küfür etmeyelim takımımızı destekleyelim\' çağrılarından sonra bugün yaşananlara çok üzüldük\" diye konuştu. 

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