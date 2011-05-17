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Spor

GÖZTEPE BARCELONA'DAN FUTBOLCU PEŞİNDE İZMİR (A.A)

17 Mayıs 2011 13:38

-GÖZTEPE BARCELONA'DAN FUTBOLCU PEŞİNDE İZMİR (A.A) - 17.05.2011 - Bank Asya 1. Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin futbol direktörü Ali Gültiken'in Barcelona Kulübü Başkanı Sandro Rosell ile görüştüğü bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gültiken'in hafta sonu İspanya'daki Gimnastic de Tarragona-Real Betis, Barcelona II-Las Palmas maçlarının yanı sıra, Barcelona-Deportivo maçını da takip ettiği belirtildi. Maçın devre arasında Barcelona Kulüp Başkanı Sandro Rosell ve Barcelona Sportif Direktörü Andoni Zubizaretta ile görüşmelerde bulunan Gültiken'in Barcelona 2 takımından ilgilendikleri oyuncularla ilgili Rosell ve Zubizaretta ile fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bu görüşmelerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

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