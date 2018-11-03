Göztepe 5'te 5 istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta Akhisarspor\'a deplasmanda yenilerek fren yapan Göztepe, pazartesi günü Çaykur Rizespor\'u mağlup ederek iç sahada 5\'te 5 yapmaya çalışacak.

Bu sezon evinde yalnız ilk hafta Yeni Malatyaspor\'a yenilen sarı-kırmızılılar, ardından üst üste 4 galibiyet alarak Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş\'ı mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atan Göztepe, 3 maçta kalesini gole kapatıp yalnız Konyaspor\'dan 2 gol yedi. Ligde yalnız 1 galibiyet alıp düşme hattında bulunan konuk Rizespor\'u sarı-kırmızılıların eski teknik patronu Okan Buruk çalıştırıyor.

İzmir temsilcisinde son Akhisar randevusunda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Castro, tedbir amaçlı olarak bugün yapılan antrenmana çıkmadı. Portekizli yıldızın son durumu maç günü belli olacak. Sarı-kırmızılılarda 5 Ekim\'deki Kasımpaşa maçında sol diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen Traore, özel bir hastanede kulüp doktoru Emin Bal tarafından ameliyat edildi. Tecrübeli futbolcuyu ameliyat sonrası teknik direktör Bayram Bektaş ve sportif menajer İlhan Şahin yalnız bırakmadı. Traore, 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

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