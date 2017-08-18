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Spor

Göztepe, 55 taraftarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- GÖZTEPELİ taraftarlar, 4 Haziran'da Antalya'da Eskişehirspor ile oynadıkları TFF 1inci Lig final maçında çıkan olaylar nedeniyle, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 1'inci dalga operasyonda haklarında "örgütlü suç işledikle

18 Ağustos 2017 19:11

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- GÖZTEPELİ taraftarlar, 4 Haziran\'da Antalya\'da Eskişehirspor ile oynadıkları TFF 1inci Lig final maçında çıkan olaylar nedeniyle, Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nce başlatılan 1\'inci dalga operasyonda haklarında \"örgütlü suç işledikleri\" iddiasıyla yakalama kararı çıkartılan 72 kişiden 55\'inin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Göztepe UniForce Grubu yazılı bir açıklama yaparak gelişmelere tepki gösterdi. Açıklamada, \"Neredeyse 14 yıl sonra büyük bir coşku ve sevinçle Süper Lig\'e çıktık. Ama görüyoruz ki, bir yarımız maç sonunda arkamızda kalmış. Yıllarca gittiğimiz her köy kasabada, her zorlu kavgada yanımızda olan ağabey ve kardeşlerimizin örgüt suçundan dolayı arandığını ve gözaltına alındığını renmiş bulunuyoruz. Şaümpieyonluik maçında ve daha sonraki kutlamalarda cefakar taraftarımızın yaptıkları örgüt suçu sayılamaz. Yapılan yanlış uygulamadan bir an önce geri dönmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ve İzmir milletvekillerimize çağrımızdır. Şampiyonluk kutlaması suç değildir\" denildi. 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Tuncay Özkan, Antalya\'daki final maçında çıkan olaylar yüzünden Göztepeli taraftarların örgüt suçlamasıyla gözaltına alınmalarını sert dille eleştirdi.
Bayır, twitter hesabından \"Göztepe taraftarı mafya değildir, terörist değildir. Sadece Göztepelidir!\" mesajını yayınladı. Tuncay Özkan ise \"Göztepe taraftarı örgüt üyeliği ile suçlanıyor. Beşiktaş maçında sahaya kelebek bıçakla giren, rakip takımın üzerine yürüyen Konyaspor\'a ise yaptırım yok! Göztepe\'yi sahipsiz mi sandınız? Göztepe\'yi sahipsiz sanıyorsanız yanılıyorsunuz!\" cümlelerine yer verdi. 

 

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