Göztepe 3 puanı alamazsa Süper Lig'e veda edecek

Spor Toto Süper Lig’de 34. haftada yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak düşme hattındaki Göztepe, yarın rakibini yenememesi halinde bitime 4 hafta kala Süper Lig’den düşecek.

Kalyon Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Ligde 27 puanla düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor’un 13 puan gerisinde bulunan Göztepe'nin yarınki müsabakayı kazanamaması durumunda 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’e tutunma şansı kalmayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki maçtan 3 puanla ayrılması halinde az da olsa matematiksel olarak ligde kalma şansını sürdürecek.

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.