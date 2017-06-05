Göztepe 14 yıl sonra Süper Lig'de

Süper Lig biletini alan son takım belli oldu. Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan kritik mücadelenin galibi, penaltı atışları sonucunda Göztepe oldu. İzmir temsilcisi, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Sarı-kırmızılı takımda 14 yıllık hasret son buldu. 2003 yılında Süper Lig’den düşen sarı-kırmızılı takım, uzun bir aranın ardından Süper Lig’e çıkmanın sevincini yaşadı.

TFF 1. Lig play-off mücadelesinde Eskişehirspor ile Göztepe takımları Süper Lig’in son bileti için kıyasıya yarıştılar. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Göztepe penaltı atışlarında 3-2 kazanarak Süper Lig bileti aldı.

Sarı-kırmızılı takımda 14 yıllık hasret son buldu. 2003 yılında Süper Lig’den düşen sarı-kırmızılı takım, uzun bir aranın ardından Süper Lig’e çıkmanın sevincini yaşadı. Göztepe 2017-18 sezonunda İzmir’i Süper Lig’de temsil eden tek takım olacak.

Es-Es’in golünü 53. dakikada Chico Ofoedu kaydetti. Göztepe’de Jahovic 90+5’te skoru eşitledi. Maçın 120 dakikası 1-1’lik eşitlikle geçildi. Penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayan Göztepe zafere ulaştı. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un ardından Süper Lig’e son katılan takım Göztepe oldu.

Ekmek arası meşale

Maçta futboldan çok sahaya atılan meşaleler konuşuldu. Taraftarların bazılarının meşaleleri ekmeklerin arasında maça soktuğu görüntülendi. Sahaya atılan meşaleler yüzünden maç tam 5 kez durdu.