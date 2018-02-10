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Göztepe - Osmanlıspor maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "Kadu ve Tanju'nun sakatlanıp oyundan çıkması oyun planlarımızı olumsuz etkiledi" Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Oyuncularım karşılaşmadan puanla ayrılmayı çok istedi" Onur ATIŞ - Davut CAN / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de

10 Şubat 2018 19:14

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: \"Kadu ve Tanju\'nun sakatlanıp oyundan çıkması oyun planlarımızı olumsuz etkiledi\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: \"Oyuncularım karşılaşmadan puanla ayrılmayı çok istedi\"

Onur ATIŞ - Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de son 4 maçını kazanamayan Göztepe, nefesleri kesen maçta Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kaldı. 23\'üncü dakikada Demba Ba ve 35\'inci dakikada Gouffran\'ın golleriyle 2-0 öne geçen ev sahibi ekip, 43\'te Özer\'in golüne engel olamadı. Maçın 59\'uncu dakikasında Cikalleshi takımına beraberliği getirirken, 85\'te sahne alan Castro tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. Ancak Cikalleshi uzatma dakikalarında penaltıdan kaleci Beto\'yu mağlup edince gol düellosunda kazanan çıkmadı. 
Karşılaşmalanın ardından iki takım teknik direktörlerini basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Göztepe Teknik Direktörü Tuna, \"Ancak ilk yarının sonlarından gol yememizin ardından sakin kalamadık. Maalesef penaltıyla maç berabere bitti\" dedi.
GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ TUNA: \"KADU VE TANJU\'NUN SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKMASI OYUN PLANLARIMIZI OLUMSUZ ETKİLEDİ\"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Osmanlıspor beraberliğinin ardından üzgün olduklarını söyledi. Son dakikada yenilen golle 1 puana razı olduklarını belirten Tuna, \"İlk yarıda 2-0 öne geçtik. Topla oynama oranı yüzde 60 ile bizim lehimizdeydi. Ancak ilk yarının sonlarından gol yememizin ardından sakin kalamadık. Maalesef penaltıyla maç berabere bitti\" dedi.
İyi futbol oynadıklarını anlatan Tuna, \"Biz iyi bir takımız. Osmanlıspor maçı üst sıralardaki pozisyonumuzu yükseltecektik. Elimizdeki maçı verdik. Ancak ilerisi için umutluyum. Kadu ve Tanju\'nun sakatlanıp oyundan çıkması oyun planlarımızı olumsuz etkiledi. Tanju\'nun durumu ciddi değil. Ancak Kadu\'nun dizinden yaşadığı bir sakatlık var\" ifadelerini kullandı. Taraftarın ve futbolcuların sert tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler\'i eleştirmeyeceğini belirten Tuna, \"Önemli olan bizim yaptıklarımız\" diye konuştu.
OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BUZ: \"OYUNCULARIM KARŞILAŞMADAN PUANLA AYRILMAYI ÇOK İSTEDİ\"
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Göztepe gibi zorlu bir deplasmandan puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Maçta 2-0 geriye düştüklerini ancak pes etmediklerini anlatan Buz, \"Oyuncularım karşılaşmadan puanla ayrılmayı çok istedi. Skor 2-2 olunca pozisyonlara girdik. Ardından 3-2 geriye düştük fakat yine inancımızı yitirmedik. 90+4\'üncü dakikada penaltıyla puan aldık. Maçın hakemi Arda Kardeşler iyi bir yönetim gösterdi. Puan puan ilerleyip bulunduğumuz konumdan çıkacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tamer Tuna\'nın açıklamaları

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