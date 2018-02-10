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Spor

Göztepe - Osmanlıspor: 3-3

Demba Ba 10 ay sonra fileleri havalandırdı Mircea Lucescu tribünde  Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Arda Kardeşler (x), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx) GÖZTEPE: Beto (xx) - Tanju (xx) (Dk

10 Şubat 2018 18:41

Demba Ba 10 ay sonra fileleri havalandırdı

Mircea Lucescu tribünde 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova
HAKEMLER: Arda Kardeşler (x), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
GÖZTEPE: Beto (xx) - Tanju (xx) (Dk. 69 Sabri x), Kadu (xx) (Dk. 53 Reis xx), Kosanovic (x), Traore (xx), Gouffran (xxx), Rotman (xx), Selçuk (xx), Castro (xxx), Halil (xx) (Dk. 59 Ghilas x), Demba Ba (xxx)
OSMANLISPOR:  Karcemarskas (x) - Vrsajevic (xx), Yalçın (x), Numan (xx), Pinto (x), Serdar (xx), Özer (xx) (Dk. 78 Mehmet Güven x), Aminu (xx), Ceyhun (x) (Dk. 46 Lawal xx), Lumanza (x), Mehmet Batdal (x) (Dk. 52 Cikalleshi xx)
GOLLER: Dk. 23 Demba Ba, Dk. 35 Gouffran, Dk. 85 Castro (Göztepe), Dk. 43 Özer, Dk. 59 ve 90 artı 4 (Pen.) Cikalleshi (Osmanılspor)
SARI KARTLAR: Kadu, Castro, Beto, Sabri (Göztepe), Ceyhun, Vrsajevic , Aminu, Karcemarskas (Osmanlıspor),

Süper Lig\'de son 4 maçını kazanamayan Göztepe, nefesleri kesen maçta Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kaldı. İlk 45 dakikada Demba Ba ve Gouffran\'ın golleriyle 2-0 öne geçen  ev sahibi ekip, 43\'te Özer\'e engel olamadı. Maçın 59\'uncu dakikasında Cikalleshi takımına beraberliği getirirken, 85\'te sahne alan Castro tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. Ancak Cikalleshi uzatma dakikalarında penaltıdan kaleci Beto\'yu mağlup edince gol düellosunda kazanan çıkmadı. Göztepe\'de 52\'nci dakikada Kadu sakatlandı. Maç sonunda ise sarı-kırmızılı futbolseverler hakem Arda Kardeşler\'e tepki gösterdi.
MAÇTAN NOTLAR
Göztepe\'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Sarı-kırmızılı taraftarın önünde ilk maçına çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Trazonspor karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen Senegalli oyuncu, Osmanlıspor sınavında ise on birde görevlendirildi. Göztepeli futbolseverler maç öncesi Demba Ba\'ya sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli oyuncu da tribünlere alkışla karşılık verdi.  
Maçın 23\'üncü dakikasında ağları sarsan Demba Ba büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak 30 Nisan 2017\'de Beşiktaş formasıyla ağları sarsan Ba, yaklaşık 10 ay sonra gol atmayı başardı. Göztepe\'nin ikinci golüne imza atan Gouffran da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Teknik Direktör Tamer Tuna, kart cezalısı Poko\'nun yokluğunda Rotman\'a şans verirken, geçen hafta 21 kişilik kafilede yer almayan Scarione ve Tayfur da yedek kulübesinde kendine yer buldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerdeki yerini aldı. Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7\'nci dakikada Özer\'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.
23\'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Gouffran\'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba plase bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.
35\'inci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Castro\'nun ortasında topa iyi yükselen Gouffran kafayla kaleci Karcemarskas\'ı avladı: 2-0.
43\'üncü dakikada Osmanlıspor farkı 1\'e indirdi. Vrsajevic\'in sağdan ortaladığı topu Kosanovic uzaklaştıramadı. Özer meşin yuvarlağı düzgün bir şutla filelere gönderdi: 2-1.
49\'uncu dakikada sağ çaprazdan Özer\'in çektiği şutu kaleci Beto son anda köşeden çıkardı.
59\'uncu dakikada Osmanlispor beraberliği yakaladı. Kaleci Beto\'dan sıyrılan Aminu pasını Cikalleshi\'ye aktardı. Arnavut golcüye topu kaleye göndermek kaldı: 2-2.
75\'inci dakikada Demba Ba\'nın kullandığı frikikte top yan direkten döndü.
85\'inci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Gouffran\'ın şutunda kaleci Karcemarskas\'tan dönen topu Castro tamamladı: 3-2.
90+4\'üncü dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Cikalleshi skoru belirledi: 3-3.

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