Göztepe - Kayserispor: 2-0

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Kerem Ersoy (xx), Samet Çiçek (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xxx), Titi (xxx), Reis (xxx), Traore (xx), Alpaslan (xxx) (Dk. 66 Tayfur xx), Borges (xxx), Castro (xx), Halil (xxx), Yasin (xxx) (Dk. 90 Yalçın), Jarome (xx) (Dk. 80 Cikalleshi)

KAYSERİSPOR: Lung (x) - Atilla (xx), Sapunaru (xx), Kana Bıyık (x) (Dk. 46 Levent x), Lopes (x), Rotman (x), Bilal (x) (Dk. 79 Varela), Chery (xx), Deniz (x) (Dk. 69 Gyan x), Mensah (xx), Umut (x)

GOLLER: Dk. 18 Yasin, Dk. 20 Alpaslan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Alpaslan (Göztepe) - Mensah, Rotman (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci haftaya namağlup giren Kayserispor\'u konuk eden Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazanarak rakibine ilk üzüntüsünü tattırdı. Maça hızlı başlayan Göz-Göz önce 18\'de Yasin\'le perdeyi açtı 20\'de ise Alpaslan\'la farkı 2\'ye çıkardı. Devre arasına 2 farkla üstün giren Göztepe ikinci yarıda da hata yapmadı ve sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi.

3\'üncü dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Jarome\'un sert şutunda kaleci Lung topu kontrol etti.

5\'inci dakikada Rotman ceza sahası dışından kaleyi yokladı, iyi yer tutan Göztepe kalecisi Beto meşin yuvarlağa hakim oldu.

18\'inci dakikada Göztepe öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Yasin ceza alanına girer girmez ser vurdu: 1-0.

20\'nci dakikada Göz-Göz golleri ikiledi. Yasin\'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Alpaslan kaleci Lung\'u avladı: 2-0.

53\'üncü dakikada Borges\'in pasında Jarome bekletmeden vurdu, kaleci Lung son anda topu kornere tokatladı.

64\'üncü dakikada Castro, Sapunaru\'dan sıyrılıp şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.

72\'nci dakikada Atilla\'nın soldan ortaladığı topa Gyan vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

77\'nci dakikada Göztepe savunmasından seken topu Rotman ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Ancak Slovak oyuncunun şutu sonuç getirmedi.

86\'ncı dakikada Traore\'den sıyrılan Gyan sert vurdu, ancak kaleci Beto gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan Göztepe oldu.

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