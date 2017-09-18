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Spor

Göztepe - Gençlerbirliği maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün iç sahada taraftarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

18 Eylül 2017 02:05

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün iç sahada taraftarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Muhteşem bir atmosferde mücadele ettiklerini dile getiren Tuna, “Karşılaşmadan önce taraftarla birlikte İsyan Marşı’nı söylemek içimden geldi. Maç 2-0 olduktan sonra coşkuyu ve kontrolü sağlamamız gerekiyordu. Bizi iten taraftarımız var, coşkuyla çok adamla hücum yaparken savunma yönünde eksiklerimiz vardı. Oyuncuların sorumluluklarını, disiplinini tebrik ediyorum. 5 haftalık periyotta 10 puan çıkarmak önemliydi ama ligin daha başı. Daha iyi olmamız gereken çok yönümüz var. Pas yüzdesinin düşük olması bizden de kaynaklandı” dedi. Tuna, geçen seneden daha zor bir ligin olduğunu belirterek, \"Oyun coşkumuzu biraz daha yaratıcı ya da kontrollü gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, böyle bir seyircinin önünde oynamanın çok zevkli olduğunu söyledi. İki takımı da tebrik eden Bakkal, “Mazeret olarak söylemiyorum ama hakem hataları sonucu etkiledi. İstekli ve coşkulu bir oyun ortaya koyduk. Göztepe\'ye yarı sahaya geçirmedik. Biz 112 kilometre koşmuşuz, Göztepe 107 kilometre. Lig uzun bir maraton. İstekli oyundan çok memnunum.  yürekler yanmaya başladıysa bir şeyler iyi olmaya başlamıştır. İstekli oyundan çok memnunum eğer yürekler yanmaya başladıysa bir şeyler iyi olmaya başlamıştır” yorumunu yaptı.

 

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HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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