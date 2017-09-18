Göztepe - Gençlerbirliği: 3-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Erkan Akbulut (xx), Mert Ergin Gözütok (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Sabri (xx), Kadu (xxx), Peybernes (xx), Traore (xxx), Tayfur (xxx) (Dk. 88 Halil), Selçuk (xx), Scarione (xxx), Castro (xxx), Gouffran (xx) (Dk. 59 Ghilas xx), Jahovic (xxx) (Dk. 80 Rotman x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (x) - Ahmet Oğuz (x), Palitsevich (xx), Issah (x) (Dk. 46 Zeki x), Uğur (xx), Ahmet İlhan (xx), Skuletic (xx), Scekic (x), Manu (x) (Dk. 46 Serdar xx), Ndiaye (x), Khalili (x) (Dk. 77 Muric x)

GOLLER: Dk. 37 Scarione, Dk. 38 Tayfur, Dk. 76 Jahovic (Göztepe), Dk. 41 Skuletic, Dk. 87 Serdar (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Issah, Dk. 77 Ndiaye, Dk. 90+2 Ahmet Oğuz, Dk. 90+4 Zeki (Gençlerbirliği), Dk. 59 Gouffran, Dk. 60 Jahovic, Dk. 90+4 Halil (Göztepe)

Süper Lig’de Göztepe fırtınası esmeye devam ediyor. Üst üste Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetleriyle üst sıralara adını yazdıran sarı-kırmızılılar, taraftarıyla buluştuğu maçta Gençlerbirliği’ni de yenmeyi başardı: 3-2. Göz-Göz, 37’de Scarione ve 38’de Tayfur’un golleriyle 2-0’lık avantajı yakalarken, 41’de Skuletic ilk yarının skorunu belirledi. Göztepe, 76’da Jahovic’le farkı 2’ye çıkardı, son sözü 87’de Serdar söyledi. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 10’a çıkarırken, düşme hattındaki Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

4. dakikada ilk tehlikeli atak Göztepe’den geldi. Tayfur’un sağdan ortaladığı topa ceza sahası sol çaprazında Gouffran gelişine vurdu. Ancak meşin yuvarlak kaleci Hopf’un kucağında kaldı.

16. dakikada Manu’un sol kanattan taşıdığı top Uğur’un önünde kaldı. Uğur’un ceza sahası içinden yaptığı vuruş sonuç getirmedi.

31. dakikada Scarione’nin sol çaprazdan kullandığı frikik atışında kaleci Hopf topu son anda köşeden kornere çeldi.

32. dakikada Sabri’nin pasıyla ceza sahasına giren Castro kaleyi görür görmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

37. dakikada Göztepe’nin golü geldi. Sağ kanattan Manu’dan sıyrılan Sabri, ceza sahasına ortaladı, Scarione topa gelişine vurup fileleri sarstı: 1-0.

38. dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sabri’nin kullandığı serbest vuruşta Kadu’nun çıkardığı topa Tayfur kafayı vurdu: 2-0.

41. dakikada Gençlerbirliği farkı 1’e indirdi. Ahmet İlhan’ın kullandığı köşe atışında topa altıpas üzerinde dokunan Skuletic, konuk takımı umutlandırdı: 2-1.

51. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Scarione’nin pasıyla ceza sahasına sızan Castro’nun kaleci Hopf ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.

55. dakikada Khalili’nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Beto topu köşeden çeldi.

57. dakikada Göztepe yüzde yüzlük golü kaçırdı. Castro’nun pasında Gouffran topu boş kale yerine kaleci Hopf’a nişanladı.

62. dakikada Tayfur’un uzun pasında iki savunma oyuncusundan sıyrılan Ghilas, kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldı. Ancak Ghilas’ın şutunda meşin yuvarlak kaleyi tutmadı.

76. dakikada Göztepe tribünleri bir kez daha ayağa kalktı. Traore’nin pasında orta alandan aldığı topla sol çaprazdan ceza alanına giren Jahovic plase vuruşla kaleci Hopf’u mağlup etti: 3-1.

87. dakikada Gençlerbirliği umutlandı. Sağ kanattan Ahmet İlhan’ın ortasında Serdar topa gelişine vurdu: 3-2.