Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Göztepe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk ediyor.

Göztepe taraftarının geçen hafta Kardemir Karabükspor maçında tepki gösterdiği golcü Demba Ba, Yeni Malatyaspor müsabakasına yedek başladı. Teknik direktör Tamer Tuna, hiçbir sakatlığı bulunmayan Ba\'nın yerine son 3 maçta olduğu gibi Ghilas\'ı 11\'de görevlendirdi. Tuna, kanatta de Gouffran\'ın yerine Tayfur\'u oynattı. Göztepe\'de sezonun 4\'üncü haftasına girerken çapraz bağları kopan stoper Hakan Çinemre tam 255 gün sonra kendine kadroda yer buldu. Genç stoper son olarak 26 Ağustos 2017 tarihinde oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kafilede yer almıştı. Göztepeli taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin futbolsever mücadeleyi izlerken, Evkur Yeni Malatyaspor\'a gönül verenler de kale arkasından takımlarını destekledi. Yeni Malatyaspor\'da Göztepe maçı öncesi annesi Nermin Yıldırım\'ın vefat haberiyle sarsılan Murat Yıldırım kafilede yer almadı. Sabah saatlerinde acı haberi alan Murat cenaze için Hollanda\'ya gitti.