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Spor

Göztepe - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) GÖZTEPE'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi şok gelişme yaşandı

25 Şubat 2018 20:19

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

GÖZTEPE\'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi şok gelişme yaşandı. Geçen hafta cezası nedeniyle görev yapamayan kaleci Beto, bel ağrısı yüzünden sabah karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Beto\'nun tüm hafta takımla çalışmalara katıldığı ancak teknik direktör Tamer Tuna\'nın Portekizli eldiveni riske etmediği bildirildi. Tuna, sağ dizinden sakatlık yaşayan stoper Kadu\'yu da Sivasspor müsabakasının kadrosuna dahil etmezken, kırmızı kart cezalısı Traore takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.
Tamer Tuna, geçen hafta Çigli\'de eğitim uçağının düşmesi nedeniyle şehit olan askerlerimizi unutmadı. Genç teknik adam, asker kabanıyla sahaya çıktı. Tuna, şehit olan askerlerin Göztepeli olduğunu söyledi. Göztepeli taraftarlar ve Sivassporlu futbolseverler Afrin\'de terör örgütlerine operasyon düzenleyen Mehmetçiklerimize destek verdi. Göztepeli taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel şov yaptı. İki takım taraftarı karşılıklı olarak \"Vatan sana canım feda\" tezahüratını yaptı.

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