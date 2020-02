Göztepe - Bursaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

GÖZTEPE\'de Bursaspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık yüzünden son dakikada kadrodan çıkarılan golcü Demba Ba\'nın yokluğunda teknik direktör Tamer Tuna, Nabil Ghilas\'a on birde şans verdi. Son olarak 3 Mart\'ta deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyen Cezayirli futbolcu uzun zaman sonra süre aldı. Ghilas ayrıca son olarak ligin ilk yarısında Bornova Stadı\'nda oynanan Beşiktaş müsabakasında on birde sahaya çıkmıştı. Göz-Göz\'ün genç orta saha oyuncusu Ngando da bu sezon ilk kez kendine on birde yer buldu. Daha önce 10 lig karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Fransız orta saha oyuncusu 141 dakika süre alabildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Scarione, Traore, Kadu, Hakan ve Atakan\'ın yanı sıra cezalı Rotman ile Tanju görev yapamadı. Sakatlıktan çıkan forvet Ömer ise 21 kişilik kadroya dahil oldu. Göztepeli ve Bursasporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin futbolsever Bornova Stadı\'ndaki yerini alırken, iki takım taraftarları centilmenlik örneği sergiledi. Maçtan önce yemek yiyen futbolseverler birlikte stada geldi.

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Paul Le Guen ile yollarını ayıran Bursaspor\'da son 6 karşılaşma için göreve getirilen Yardımcı Antrenör Mustafa Er, ilk maçına çıktı. Er geçen sezon da son haftada oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasında yeşil-beyazlıları sahaya çıkarmış, Bursaspor rakibini deplasmanda 2-1 yenerek kümede kalmıştı.