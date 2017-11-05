Göztepe - Beşiktaş maçından notlar

Göztepeli taraftarlar, Beşiktaş taraftarının stada geldiği otobüslere taş yağdırdı

Polis, taraftarlara stat içinde de müdahale etti, bazı taraftarları göz altına aldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'in 11. haftasında Bornova Stadı\'nda oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi istenmeyen görüntüler meydana geldi. Göztepeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, stat dışında karşı karşıya gelince olay çıktı. Göztepeli taraftarlar, Beşiktaş taraftarının stada geldiği otobüslere taş yağdırdı. Otobüslerin camları kırılırken, bir Beşiktaş taraftarı başından yaralandı. Polis iki gruba biber gazıyla müdahale etti. Biber gazı rüzgarın etkisiyle tüm stada yayıldı. Kale arkasında oturan Beşiktaşlı taraftarların tribüne girişi sırasında da arbede yaşandı. Bir grup taraftarın bariyerlere yüklenmesinin ardından çevik kuvvet ekipleri siyah-beyazlılara müdahale etti, ardından yığılma önlendi. Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik stat içinde de devam etti. Her iki taraftar birbirlerine küfür etti. Polis taraftarlara stat içinde de müdahale etti. Tribünde taşkınlık çıkaran taraftarlar çevik kuvvet tarafından yaka paça göz altına alındı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tek tek tribünleri gezip, taşkınlık çıkaranları göz altına aldırdı. Göztepe kalecisi Günay, Aşkın\'a uygulamasından dolayı tepki gösterdi. Günay ve Aşkın kısa süreli bir tartışma yaşadı.

İzmir emniyeti karşılaşmada sıkı güvenlik önlemleri aldı. Stat içine giren taraftarlar didik didik aranırken, üzerlerinde yanıcı, patlayıcı, kesici madde bulunanlar tesise sokulmadı. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık bin emniyet mensubunun görev yaptığı bildirildi. Ancak geniş önlemlere rağmen iki grubun karşı karşıya gelmesi engellenemedi.

Göztepeli ve Beşiktaş\'a gönül verenler stadı tıklım tıklım doldurdu. Müsabakayı yaklaşık 9 bin sarı-kırmızılı izlerken, Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan 495 kişilik kale arkası tribününde takımlarını destekledi. Göztepeli taraftarlar koreografi şovuyla tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Göztepeli taraftarlar hafta içinde annesini kaybeden Başkan Mehmet Sepil\'i de unutmadı. Tribünde, \"Mekanın cennet olsun Aliye Sepil\" pankartı açıldı.

Göztepe, Beşiktaş maçına önemli eksiklerle çıktı. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Adis Jahovic\'in yanı sıra sakatlıkları bulunan stoperler Milos Kosanovic ile Peybernes 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Göz-Göz\'de son idmanda kasığından sakatlanan orta saha Scarione de kadroya giremedi. Teknik Direktör Tamer Tuna, savunmanın göbeğinde Schwechlen\'e şans verirken, Scarione\'nin yerine Halil\'e, Jahovic\'in yerine de Ghilas\'a şans verdi. Tuna, orta sahada Rotman\'ı yedeğe çekip, hücum gücü yüksek olan Gouffran\'ı oynattı. Bir dönem Beşiktaş\'ta görev yapan Göztepeli futbolcular kaleci Günay, sol bek Tanju, golcü Ömer ve orta saha Enes eski takımına rakip oldu. Beşiktaş\'ta 2 sezon Teknik Direktör Şenol Güneş\'in yardımcılığını yapan ve siyah-beyazlılarda şampiyonluklar yaşayan Tamer Tuna, ilk kez teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş\'ın karşısına çıktı. Tuna ve Güneş, ısınma hareketleri sırasında uzun uzun sohbet etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Şampiyonlar Ligi\'nde Monaco ile oynanan maçta yedek oturttuğu Talisca\'yı on birde görevlendirirken, Oğuzhan\'ı kızağa çekti. Beşiktaş\'ta cezalı sol kanat oyuncusu Caner de görev almadı.