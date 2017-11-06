Göztepe - Beşiktaş: 1 - 3

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Kemal Yılmaz (xx)

GÖZTEPE: Beto (x) - Sabri (xx), Kadu (xx), Schwechlen (x), Traore (xx), Halil (x) (Dk. 77 Ngando x), Castro (xx), Selçuk (x) (Dk. 83 Doğanay), Tayfur (x) (Dk. 56 Ömer x), Gouffran (x), Ghilas (xx)

BEŞİKTAŞ: Fabri (xxx) – Gökhan (xx) (Dk. 61 Medel xx), Tosic (xx), Pepe (xxx), Adriano (xx), Quaresma (xx) (Dk. 88 Negredo), Atiba (xxx), Tolgay (xxx), Talisca (xxx) (Dk. 80 Necip), Babel (xxx), Cenk (xxx)

GOLLER: Dk. 7 Talisca, Dk. 47 Babel , Dk. 53 Cenk (Beşiktaş), Dk. 66 Ghilas (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 75 Pepe (Beşiktaş), Dk. 89 Ömer (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Schwechlen (Göztepe)

Süper Lig’de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Göztepe deplasmanından da galip döndü: 3-1.

Henüz maçın 7. dakikasında Talisca’nın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş, 47. dakikada Babel ve 53. dakikada Cenk’in golleriyle farka koştu. Göztepe, 66. dakikada Ghilas’la umutlansa da 3 puan konuk takımın oldu. Göztepe’de Schwechlen 86’da direkt kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle puanını 21’e çıkaran Beşiktaş, lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü.

1. dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Tayfur’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fabri son anda topu kornere çeldi.

6. dakikada Tayfur’un ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Ghilas’ın vuruşunu kaleci Fabri çıkardı.

7. dakikada Beşiktaş golü buldu. Babel’in soldan ortaladığı topa kafayı vuran Talisca, kaleci Beto’yu mağlup etti: 0-1.

23. dakikada Sabri’nin sağ köşeden kullandığı kornerde Kadu kafayı vurdu, top yandan oyun alanını terk etti.

27. dakikada Quaresma’nın kullandığı köşe atışında savunmanın arasından sıyrılıp Pepe kafayı vurdu, top üstten dışarıya çıktı.

37. dakikada Gouffran kaleyi ceza sahası dışından yokladı. Kaleci Fabri’nin müdahalesiyle direğe çarpan top kornere gitti.

47. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında kendi yarı sahasında topu alan Babel, Göztepe ceza sahasında savunmadan sıyrılıp şutunu çekti: 0-2.

53. dakikada Beşiktaş golleri üçledi. Ceza sahasında topla buluşan Cenk kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cenk’in vuruşunda direğe çarpan top filelere gitti: 0-3.

66. dakikada Göztepe farkı 2’ye indirdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Traore, topu Ghilas’a verdi. Ghilas meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-3.

78. dakikada ceza sahası dışından Gouffran’ın şutu kaleci Fabri’de kaldı.

83. dakikada Cenk’in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına sızan Tolgay’ın şutunda top üstten auta gitti.

86. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Beşiktaş yarı sahasında Necip’e sert müdahalede bulunan Schwechlen direkt kırmızı kart gördü.

90 +4. dakikada Negredo sol kanattan ceza alanına girdi, topu Cenk’e çıkardı. Ancak Cenk altıpas üzerinden meşin yuvarlağa dokunamadı.