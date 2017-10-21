Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 3-3’lük beraberliğe üzüldüklerini söyledi. Önemli avantajı koruyamadıklarını belirten Tuna, “3-1 geriden gelip puan alan Alanyaspor’u tebrik ediyoruz. Bu dönüşleri yapan bir takımdı. 1-0 öne geçtik ve bu moralle ikinci yarı topa daha fazla olan taraftık. Alanyaspor da kazandığı toplarla hızlı ataklar geliştirdi. Rakibimiz ligin en hızlı koşan ileri oyuncularına sahip. Son dakikalarda gol pozisyonları verişimiz karakterimizi yansıtmadı. Beto ve Peybernes’in sakatlığı yüzünden oyundan çıkması planlarımızı etkiledi. Rakibe çok orta yaptırdık. Karambole dönüşen toplarda golleri yedik. Güzel, keyifli bir maç oldu. Taraftarımızın coşkusu harikaydı. İstediğimiz bir maçı berabere tamamladık. Maalesef beraberlik çok üzücü” diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, 3-1 geriye düştükleri karşılaşmadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Göztepe karşısında ilk 20 dakikada 2 net fırsat yakaladıklarını belirten Susic, “Futbolcularımı kutluyorum. İlk 20 dakikada 2-0 öne geçebilirdik. Ancak ardından basit hatalar yaptık ve devre arasına önde gireceğimize 1-0 mağlup girdik. Tıpkı Trabzonspor maçındaki gibi bir geri dönüş gerçekleştirdik. Bizim çok önemli forvet oyuncularımız var. Dolayısıyla geriye düştükten sonra skoru lehimize çevirdik. En büyük problemimiz bireysel hatalardan yediğimiz goller. Ancak 1 puan aldığımız için mutluyuz” dedi.

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