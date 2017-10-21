Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: 3-3

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) (Dk. 46 Günay x)- Sabri (xxx), Kadu (xxx), Peybernes (x) (Dk. 56 Kosanovic xx), Traore (xxx), Tayfur (xxx) (Dk. 84 Halil), Selçuk (xxx), Rotman (xx), Scarione (xx), Castro (xxx), Jahovic (xxxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou (x)-Sackey (x) (Dk. 46 Mbilla xxx), Nsakala (x), Gassama (xx), Fofana (x) (Dk. 71 Maniatis x) , Efecan (xxx), Fernandes (xxx), Taha (x), Emre (x), Welinton (xx), Love (xx)

GOLLER: Dk. 41 - Dk. 74 Jahovic, Dk. 72, Castro (Göztepe) - Dk. 66 Efecan, Dk. 87 Mbilla, Dk. 90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 57 Kosanovic, Dk. 90+2 Sabril (Göztepe) - Dk. 11 Sackey, Dk. 57 Gassama, Dk. 89 Emre, Dk. 90+2 Fernandes, Dk. 90+4 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig’de Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor’un mücadelesi nefesleri kesti. Gol yağmurunun yaşandığı maçta sarı-kırmızılılar 3-1 öne geçmesine rağmen son dakikalarda üstünlüğünü koruyamadı: 3-3. Göz-Göz ilk yarıyı Jahovic’in golüyle 1-0 önde kapatırken, Efecan 66’da skoru dengeledi. Göztepe 72’de Castro ve 74’te Jahovic’le farkı 2’ye çıkardı. Ancak Trabzon’da olduğu gibi pes etmeyen Alanyaspor\'u 87’de Mbilla ve 90+2’de Fernandes ipten aldı.

11\'inci dakikada Göztepe ilk etkili atağı gerçekleştirdi. Sabri’nin ara pasında ceza sahasına giren Traore’den önce kaleci Riou topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

17\'nci dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Wagner Love’un pasına hareketlenen Gassama ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

20\'nci dakikada Peybernes’in büyük hatası sonucu topu kapıp kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Wagner Love plase vuruşunu yaptı. Ancak Beto topu ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.

27\'nci dakikada Göztepe uzun süre penaltı itirazlarında bulundu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic, Nsakala’nın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Sarı-kırmızılılar penaltı ve kırmızı kart beklerken, hakem Fırat Aydınus yardımcısına da danışıp devam kararı verdi.

41\'inci dakikada Göztepe golü buldu. Sol kanattan Scarione’nin kullandığı köşe atışında Jahovic topa iyi yükseldi, savunmanın arasından kafayı vurdu: 1-0.

52\'nci dakikada Göztepe 2’nci gole çok yaklaştı. Castro’nun pasında Jahovic topu Tayfur’a indirdi. Tayfur kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

54\'üncü dakikada Efecan’ın soldan yerden ortaladığı topa Love’dan önce Kadu müdahale ederek, rakibinin gol pozisyonuna girmesine son anda engel oldu.

66\'ncı dakikada konuk Alanyaspor beraberliği yakaladı. Gassama’nın sağ kanattan getirdiği topa savunmanın arasından ayak koyan Efecan tabelayı değiştirdi: 1-1.

72\'nci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Tayfur’un sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Riou’dan dönen topu Castro tamamladı: 2-1.

74\'üncü dakikada Göztepe golleri üçledi. Seri çalımlarla sağ kanatta rakiplerini birer birer geçen Sabri’nin ortasında topla buluşan Jahovic bomboş durumda topu filelere gönderdi: 3-1.

87\'nci dakikada Alanyaspor umutlandı. Fernandes’in sol kanattan ortaladığı topa Sabri müdahale etmek istedi. Ancak oluşan karambolde Love ile birlikte meşin yuvarlağa hareketlenen Mbilla ağları sarstı: 3-2.

90+2\'nci dakikada skora denge geldi. Vagner Love’un sol taraftan kestiği topu kaleci Günay çeldi. Pozisyonu takip eden Efecan pasını Fernandes’e aktardı, Brezilyalı oyuncunun sert şutu ağları sarstı: 3-3.

Mücadele 3-3\'lük eşitlikle sona erdi.

FOTOĞRAFLI