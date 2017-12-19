Göztepe - Atiker Konyaspor: 1-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Cem Satman (xx), Erdem Bayık (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Tanju (xxx), Kadu (xx), Kosanovic (xxx), Schwechlen (xx), Gouffran (xx) (Dk. 88 Sabri), Rotman (xx), Selçuk (xxx), Castro (xx) (Dk. 81 Scarione), Halil (xx) (Dk. 72 Tayfur), Jahovic (xxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx) - Selim (xx), Moke (x), Filipovic (xx), Ferhat (x), Skubic (xx), Jonsson (x) (Dk. 64 Evouna x), Ömer Ali (x) (Dk. 46 Musa x) , Milosevic (xx), Vedat (x) (Dk. 72 Fofana), Bourabia (x)

GOLLER: Dk. 43 (Pen.) Jahovic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Ömer Ali, Dk. 41 Selim, Dk. 74 Moke (Konyaspor), Dk. 32 Schwechlen, Dk. 53 Kadu (Göztepe)

SÜPER Lig\'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılar, evinde Atiker Konyaspor engelini de geçerek 4\'te 4 yaptı: 1-0.

Göz-Göz, Jahovic\'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı. İzmir ekibi bu sonuçla puanını 30\'a çıkarırken, konuk Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

20. dakikada Tanju\'nun sağdan ortaladığı topta Gouffran kafayı vurdu. Fransız oyuncunun şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı köşede kontrol etti.

26. dakikada Selçuk ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Serkan topu güçlükle çıkardı.

32. dakikada Milosevic\'in sağ kanattan getirdiği topta Bourabia şutunu çekti, kaleci Beto iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

41. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kosanovic\'in kullandığı köşe atışında Jahovic yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

43. dakikada atışı kullanan Jahovic tabelayı değiştirdi: 1-0.

53. dakikada Castro\'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan gole geçit vermedi.

70. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic\'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

81. dakikada Konyaspor net fırsatı kaçırdı. Sağ çaprazda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Skubic\'in sert şutunda top çok az farkla direğin dibinden dışarı gitti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Göztepe oldu.