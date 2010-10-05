-GÖZLÜKSÜZ İZLENEBİLEN İLK 3 BOYUTLU LCD TV ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Japon elektronik şirketi Toshiba, özel gözlüğe gerek olmaksızın izlenebilen ilk LCD ekranlı 3 boyutlu televizyonu satışa çıkaracağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, 30 ekran ve 50 ekranlık televizyonların aralık sonunda Japonya'da piyasaya sunulacağı belirtildi. Dow Jones Newswires, 30 ekran modelin 120 bin yen (1,400 dolar), 50 ekran modelin de 240 bin yen (2,800 dolar) civarında satılacağını bildirdi. Şu an piyasada satılmakta olan 3 boyutlu televizyonlar, derinlik hissinin yaratılabilmesi için, özel gözlüklerin her göz için görüntüleri ayıran bir filtre olarak kullanılmasını gerekli kılıyor. Rakip elektronik şirketi Sharp da, mobil telefon, dijital kamera ve Nintendo 3DS gibi mobil oyun konsollarında kullanılmak üzere görüntüleri üç boyutlu gösteren bir dokunmatik ekranı Şubatta Japonya'da çıkaracağını açıklamıştı.