Gözlük şeklinde kamera ile cemevini gözetleyen IŞİD'liler yakalandı

İstanbul Ümraniye'de gözlük şeklindeki kamera ile Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı ile Kazım Karabekir Cemevi'ni gözetleyen 2 IŞİD üyesi yakalandı. Şüpheliler ‘mezhep çatışması’ çıkaracağını itiraf etti.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göreSuriye ve Irak’ta yaşadığı kayıpların ardından dağılma sürecine giren ve elde kalan militanlarını provakasyon amaçlı eylemler yapmak üzere geldikleri ülkelere gönderdiği istihbarat kaynaklarınca tespit edilen terör örgütü ışid şüphelisi iki kişi, İstanbul Ümraniye’de saldırı öncesi keşif yaparken yakalandı.

Gözlerine taktıkları gözlük kamerayla Ümraniye’de bulunan Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı ile Kazım Karabekir Cemevi’nin etrafını kayda alarak keşif çalışması yapan Türk vatandaşı iki kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Emniyette sorgulanan iki şüphelinin amacının mezhep çatışması çıkarma amaçlı bombalı saldırı olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri geçtiğimiz Ekim ayı başında gelen bir istihbaratla H.Ç ve Z.K. isimli iki şüpheliyi takibe aldı. Ümraniye’de bulunan Kazım Karabekir Cemevi etrafında kapalı havaya rağmen gözlerinde bulunan gözlüklerle dolaştıkları ihbarı alınarak takibe alınan iki şüphelinin bir gün sonra 9 Ekim günü bu kez Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı etrafında aynı gözlüklerle dolaştıkları tespit edildi. Hareketleriyle cemevi çalışanlarının da dikkatini çeken iki şüpheli, Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı önünde aynı gün etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözlerinde bulunan gözlüklere el konarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alınan iki şüpheli, 15 günlük gözaltı süreçlerindeki ilk ifadelerinde herhangi bir amaçlarının olmadığını söyledi. Ancak şüpheliler, gözlüklerine yerleştirilen gizli kamera görüntüleri ile telefon irtibatlarının ortaya çıkarılması üzerine her şeyi anlattı.

‘Yalnız kurt’ talimatı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve iki yıl önce terör örgütünün Suriye’de bulunan kamplarına giderek eğitim alıp örgüt adına savaştıklarını ifade ettikleri öğrenilen iki şüphelinin, cemevleri önünde turlamalarını keşif amaçlı kayıt olarak açıkladıkları öğrenildi.