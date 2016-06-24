Gözlük çıkarmak, burun silmek, ayakkabı bağlamak; işte IŞİD'in haberleşme yöntemleri!

Diyarbakır'da geçen yıl 26 Ekim günü IŞİD'in hücre evlerine yapılan ve 7 teröristin öldürüldüğü 2 polisin şehit olduğu operasyonda ele geçirilen el yazısı belgelerle birlikte örgütün istihbarat yöntemlerinin büyük kısmı çözüldü. Ele geçirilen belgelere göre, örgüt üyeleri gözlükleri çıkarıp takmak, cepten mendil çıkarıp burnunu silmek, tespih çıkarmak, iki elini cebine koymak, ceketi çıkarıp omza atmak, ayakkabı bağı bağlamak, ceketin düğmelerini kapatmak veya açmak gibi yöntemlerle haberleşiyor.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Hamza kod adlı teröriste ait defterde çıkan el yazısı notlarda, örgüt üyelerinin ne şekilde istihbarat toplayacakları ve nasıl canlı takip yapacaklarının anlatıldığı tespit edildi. Notlarda canlı takibin açık veya gizli yapıldığı belirtilirken, açık takibin düşmanın manen ve moral olarak çökmesi,çalışmasının engellenmesi veya deşifre olması için yapıldığı kaydedildi. Hedef şahsın kaybedilmemesi için gözetleme ekibi hazırlanması gerektiği belirtilen notlarda, takibin açık edilmesi için hedef şahsın ani hareket etmesine yol açacak bir senaryo hazırlandığı vurgulandı. Çay ocağı ve kafelerde yüzde 99.9 dinleme cihazları bulunduğu belirtilen notlarda, "Onun için dikkat et, konuşma" ifadeleri yer aldı.

Bir mağazada tüm elbiseler denenir ve yola devam edilir

Notlarla ilgili hazırlanan tespit ve değerlendirme tutanağında, takibi yapan örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandığı işaretler deşifre edildi. Takip eden grubun deşifre olmaması için hedef kişi hakkında detaylı bilgi toplanması gerektiğini belirtilen notlarda, takibi yapan örgüt mensubunun sürekli aynı kıyafetleri giymemesine dikkat çekildi. İstihbarat takibi ile toplanan bilgilerin şura üyesi olarak adlandırılan yapıya aktarılması gerektiğini belirten polis, tutanakta şu ifadelere yer verdi, "Türkiye'de takip elemanları bölgelere göre görevlendirilmiştir. Hedef şahıs başka bölgeye geçerse yeni bir grup tarafından takip edilmeye devam edilir. Bu durumda bir elbise dükkanına gidilip, tüm elbiseler denenir ve yola devam edilir. Takibi yapanın yanında ayakkabı veya terlik bulundurulması gerekir."

Takip yapan IŞİD’liler böyle anlaşıyor

Örgüt mensuplarının takip sırasında en çok kullandıkları hareket tarzlarına da yer verilen belgede, işaretlerin anlaşılır olması gerektiği vurgulandı. Takibi yapan örgüt üyeleri arasındaki bazı işaretler bulunan ders notlarında şu ifadelere yer verildi, "Gözlükleri çıkarıp takmak, cepten mendil çıkarıp burnunu silmek, tespih çıkarmak, iki elini cebine koymak, ceketi çıkarıp omza atmak, ayakkabı bağı bağlamak, ceketin düğmelerini kapatmak veya açmak, takip edecek grubun deşifre olmaması gerekir. Hedef, 3 kişilik bir ekip tarafından izlenmelidir. Pastane gibi yerlerde hedefe çok yakın olmamaya özen gösterilmelidir. Gece ışıklı yerlerden uzak durmalıdır. Tuzağa düşmeye karşı eğitimli olmalıdır. Açık kapı veya köşelerden geçerken dikkat etmelidir. Takip sırasında görüntü değiştirmek için hazırlıklı olmak gerekir."

Güvenlik güçlerinin deşifre edilmesi

IŞİD'in Diyarbakır emiri Nihat Turan'ın aracında bulunan 384 sayfalık dökümanda ise örgüt üyelerinin güvenlik güçlerine karşı hareket tarzlarının açıklandığı belirtildi. Belgede cep telefonunun doğru kullanımı, gizliliğe önem verilmesi, gerçek isimlerin kullanılmaması ve şifreli kelimeler belirlenerek bu şekilde görüşme yapılması talimatı veriliyor. Terör uzmanlarınca hazırlanan tutanağa göre belgede; teknik takip ve dinlemelere karşı özel önlem alınması, istihbari faaliyetlerin hafife alınmaması, karşı istihbarat geliştirilmesi, güvenlik güçleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi konuları yer aldı. Belgede güvenlik güçlerinin nasıl istihbarat topladığı, teknik takibin nasıl uygulandığı, iki ayda bir hat ve telefon cihazlarının değiştirilmesinin gerektiği, görüşmelerin kriptolu yapılması gerektiği ve şüphe çekmeyecek bir senaryo doğrultusunda bu kriptoya uygun yapılması gerektiği vurgulandı.

Çadır ve kozmik odalar kurun

Belgede çadır ve kozmik oda gibi yerler kurularak güvenli görüşmelerin bu yerlerde yapılması gerektiği belirtilirken, örgüt üyelerinin MOBESE kameralarının olduğu yerlerde görüntü vermemesi gerektiği vurgulandı. Örgüt üyelerinin gizli araştırmalar yapması istenen belgede istihbarata çalışan örgüt mensuplarına karşı duyarlı bulunulması gerektiği ifade edildi. İnternet kafelerden yapılan bağlantılara dikkat edilmesi gerektiği belirtilen belgede, aynı yerlerin sıklıkla kullanılmaması tavsiye edildi. Örgüt üyelerinin takip edilemeyecekleri yerlerde buluşmaları gerektiği kaydedilen belgede, ikamet olarak kullanılan yerlerin resmi kurumlara ve muhtarlıklara kayıt yapılmaması istendi. Dökümanın terör örgütüne ilk giriş anından itibaren örgüt mensubunun davranması gereken davranış kalıplarını açıkladığını belirten polis, uyarıların örgüt mensubunun konuşarak örgütü deşifre etmesine engel olacak nitelikte hazırlandığını kaydetti. Dökümanın eğitimde kullanıldığını belirten polis, asıl amacın örgütsel faaliyetlerin devamını ve gizliliğini koruma amacı taşıdığını kaydetti.