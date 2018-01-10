Gözlerini bağlayıp engelli oldular

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA protokol üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup, görme engellilerin karşılaştığı zorlukları anlayabilmek için gözlerini bağlayıp, 500 metre yürüdü. Görme engelliler, \"Sokaklarda biz de varız\" diyerek duyarlılık çağrısı yaptı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve görme engelliler dernekleri işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, görme engelliler Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Törenin ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri ve görme engeliler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'ne kadar yürüdü. Gözlerini beyaz bezlerle bağlayıp görme engellileri anlamaya çalışanlar, yürümekte zorluk çekti. Zaman zaman kaldırım çalışması ve yanlış park edilen araçlar nedeniyle düşme tehlikesi atlatanlar, uyarılarla düşmekten kurtuldu. Yaklaşık 500 metrelik yürüyüş Kültür Merkezi\'nin önünde son buldu.

Açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, \"Görme engelliler olarak biz de yaşıyoruz. Fakat çevremizde bizi görmezden gelenlere karşı direniyoruz. Bizler de varız. Şehirleri, binaları, yolları yaparken bizi de düşünün\" dedi.

Türkiye\'de organ bağışının düşük olduğunu dile getiren Pehlivan, organ bağışı ile görme ihtimali olan görme engelliler bulunduğunu söyledi. Pehlivan, kornea bağışının bir kişiyi karanlıktan kurtarabileceğini belirterek, kornea bağışçısı olma çağrısı yaptı. Konuşmaların ardından Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda \'Hayata dokunmak konferansı\' düzenlendi ve görme engellilerin yaşadıkları sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı.



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