Gözlerine kavuşup, çalışarak ailesine bakmak istiyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde Behçet hastalığı sonucu Nurettin Öztürk\'ün (35) sağ gözü görme yetisini tamamen yitirirken, sol gözü de yüzde 84 görme kaybına uğradı. 3 ayda bir aldığı engelli maaşı ile geçinmeye çalışan Öztürk, sağlığına kavuşup yeniden çalışmak ve ailesine bakmak istediğini söyledi.

Gemerek merkezinde yaşayan evli ve 1 çocuk sahibi Nurettin Öztürk, 2008 yılında askerden geldikten sonra Behçet hastalığına yakalandı. Öztürk\'ün sağ gözü görme yetisini tamamen kaybetti, sol gözü ise yüzde 84 görme kaybına uğradı. 2015 yılında hayatını Fatma Öztürk (21) ile birleştiren Nurettin Öztürk\'ün 1,5 yaşında Mehmet Ali isminde bir erkek çocuğu oldu. Gözleri görmediği için çalışamayan ve üç ayda aldığı 1860 lira engelli maaşı dışında geliri olmayan Öztürk, ev kirasını ödemede ve ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiğini ifade etti.

\'AMELİYATLA AÇILMASI MÜMKÜN\'

Tekrar görmek için birçok hastaneye başvurduğunu belirten Nurettin Öztürk, yaklaşık 180 bin lira tutarındaki ameliyatla bunun mümkün olduğunu öğrendiğini söyledi. Ameliyatın maliyetini karşılamasının imkansız olduğunu vurgulayan Öztürk, \"Doktorlar, gözlerimin tamamen görmesi için ameliyat gerekli olduğunu söyledi. Yaklaşık 180 bin liralık bir ameliyat masrafı tutuyor. Bu ameliyatların da sadece iki hastanede yapılabileceğini söylediler. Ben de gözlerimin eskisi gibi yeniden görmesini ve aileme bakmak istiyorum. Ama bunu karşılamam mümkün değil. Ben 3 ayda bir aldığım 1860 lira ile ne yapabilirim. Odun mu alayım, kömür mü alayım, çocuğun bezini, mamasını mı alayım, evin ihtiyaçlarını mı karşılayayım, borçlarımı mı karşılayayım? Ben devlet büyüklerimden bize de ellerini uzatmalarını istiyorum\" dedi.

Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ile görüştüğünü ve evinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı sözünü aldığını anlatan Nurettin Öztürk, ancak verilen desteğin yeterli olmadığını söyledi. Öztürk \"Belli bir müddet kiramızı karşıladılar, Allah razı olsun. Ama en son Kaymakamlığa kira yardımı için yazıldım. Şubat, mart, nisan aylarının kirası. Bana çıkan kira 3 aylık 450 lira. Oysa evimin aylık kirası 250 lira. Devlet büyüklerime, Cumhurbaşkanıma kadar dilekçe gönderdik. Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği\'nden yetkili kurumların ilgileneceklerini söylediler ama pek gelip ilgilenen olmadı\" diye konuştu.



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