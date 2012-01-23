Gözler UEFA'ya çevrildi

T24- Şike ve teşvik eylemine karışan kulüplere sadece bu sezon için küme düşme yerine puan silme ve ağır para cezaları öngören teklifi incelemesi için UEFA’ya gönderen Futbol Federasyonu bugün gelecek yanıta göre yol haritasını belirleyecek.

Milliyet'in haberine göre, Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında perşembe günü yapılan toplantıda alınan karar gereği disiplin talimatının 58. maddesini bir defaya mahsus “by-pass” etme projesine UEFA’nın vereceği yanıt bugün belli olacak.





Söz konusu toplantıda şike ve teşvik eylemine karışan kulüplere sadece bu sezon uygulanmak üzere küme düşme yerine puan silme ve ağır para cezaları öngören teklifi UEFA’nın onayına sunan Futbol Federasyonu, bugün gelecek yanıta göre 26 Ocak’taki olağanüstü genel kurulun yol haritasını belirleyecek.





Onay gelmesi şart





Cuma günü UEFA’ya bir yazı gönderen Futbol Federasyonu, şu üç soruya yanıt istedi:

26 Ocak’ta yapılacak olağanüstü genel kurulda şike ve teşvik eylemlerine verilecek cezalar konusunda karar alınacak.



1) UEFA’nın görüşü nedir? Sadece bir defaya mahsus olmak üzere disiplin talimatının 58. maddesi yerine kulüplere puan silme, para cezası, Avrupa kupalarından men, kişilere ise hak mahrumiyeti cezası uygulaması yapılacak. Yaptırımlar UEFA’ya uygun mu?

2) Genel kurulda bu kararların alınması durumunda, eyleme adı karışan takımlar ile Türk milli takımlarına herhangi bir ceza verilmesi söz konusu mu?

3) UEFA yetkilileri ile Nyon ve S.Peterburg’da çarşamba günü yapılan görüşmeler sırasında çerçevesi çizilen uygulamalara olumsuz bir yanıt gelmesinin beklenmediğini ifade eden federasyon yetkilileri, alınacak garantinin ardından benimsenen kararların genel kurulda görüşüleceğini kaydetti.



3 seçenek gündemde





26 Ocak’taki olağanüstü genel kurula sunulacak önergenin görüşülmesi ve oylanması sonrası üç seçenek gündeme gelecek. Genel kurul 58. maddenin “by-pass” edilmesini onaylar ise yeni kurallar doğrultusunda disiplin işlemleri hızlandırılacak ve mart ayı sonuna kadar cezalar belirlenecek. Genel kurul önergeyi kabul etmez ise halen yürürlükte olan 58. madde aynen uygulanacak. Disiplin soruşturması sonunda şike ve teşvik eylemine karışanlar ile girişimde bulunduğu saptananlar ayrım gözetilmeksizin küme düşürülecek. Genel kurulda ikinci bir önerge gündeme getirilip benimsenirse içeriğine göre UEFA devreye girecek.





Bu önerge UEFA’nın kırmızı çizgilerini aşar nitelikte olursa, hem TFF hem de eyleme adı karışan kulüplerle ilgili UEFA disiplin incelemesi başlatacak.



Yeni 58 gelecek sezona





Disiplin Talimatı’nın “Müsabaka sonucu etkileme” başlıklı 58. maddesinin içeriğinin 2012-13 sezonu öncesi değiştirileceği bildirildi. UEFA’nın da ağır bulduğu 58. madde, şike, teşvik ve bu eylemlerle ilgili girişimde bulunan kulüplere verilecek cezaları kademelendirecek. Eylemin ağırlığına göre para, puan silme ve küme düşürme cezaları sınıflandırılacak.





Bu cezalar her eylem için ayrı ayrı uygulanabileceği gibi gerekli görüldüğü durumlarda tümü birden uygulanabilecek.