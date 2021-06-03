Gözler, TÜİK'in açıklayacağı mayıs ayı enflasyonunda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen mayıs enflasyonunu bu sabah 10:00'da açıklayacak. 7 aydır yükseliş eğilimini koruyan enflasyonun mayısta da hız kesmeyeceği, nisan ayında yüzde 17,14’e yükselen TÜFE'nin mayıs ayında yüzde 17,25 ile yeni bir tepe yapacağı düşünülüyor. Ancak bazı ekonomistler mayısta tam kapanma nedeniyle veri toplama güçlüklerinin nispeten daha düşük bir enflasyon artışı getirebileceğini de söylüyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin yatırımcı toplantısında yaptığı değerlendirmede; enflasyonda belirgin düşüşün üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başında olacağını, bu sürecin bankanın politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Ekonomistler, ÜFE'deki artışın devam etmesi ve kurun birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle enflasyondaki düşüşün 4. çeyreğe kalabileceğini ifade ediyor.