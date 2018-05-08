Gözler Trump'ın İran kararında

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını Salı günü ABD saatiyle öğleden sonra açıklayacağını duyurdu.

Pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "İran Anlaşması'yla ilgili kararımı yarın Beyaz Saray'da öğleden sonra saat 2'de açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri Trump'ı anlaşmadan çekilmemesi konusunda ikna etmek için diplomatik temaslarda bulunmuşlardı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hafta sonunda katıldığı ARD yayınında sözkonusu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Nisan ayı sonunda yaptığı ABD ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın anlaşmadan çekilmeye karar vereceğine inandığını ifade etmişti.

"Emsalsiz bir hata olur"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazar günü yaptığı açıklamada ABD'ye nükleer anlaşmadan çekildiği takdirde "tarihte emsali görülmemiş bir şekilde" pişman olacağı uyarısında bulunmuştu. İran birkaç hafta önce de Trump'ın anlaşmada değişiklik yapılması talebini reddetmişti.

Anlaşma 2015 yılında Barack Obama yönetimi döneminde yapılmıştı. İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma, 20 ay süren müzakerelerin ardından İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanmıştı. Anlaşma, Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık, uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Trump, dönemin Başkanı Obama'nın girişimiyle onaylanan protokolü, anlaşmada eksikliklerin bulunduğunu öne sürerek sık sık eleştiriyor. Buna göre nükleer kısıtlamalar ile ilgili bazı maddelerin 2025'ten itibaren kalkacak olması ABD yönetimini rahatsız eden konulardan biri.

ABD yasaları çerçevesinde Başkan Donald Trump'ın, İran'a yönelik yaptırımların askıya alınması kararının yenilenip yenilenmeyeceğine her 120 ila 180 günde bir karar vermesi gerekiyor. Trump'ın ilgili kararı en geç 12 Mayıs tarihine kadar vermek durumunda.

DW,dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe