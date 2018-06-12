Gözler tarihi Trump-Kim zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Singapur'da bir araya geliyor. Tarihte bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri arasındaki ilk görüşme olacak olan zirveyi tüm dünya merakla bekliyor. Her iki taraftan müzakerecilerin Pazartesi günü boyunca Singapur'daki lüks bir otelde istişarelerde bulundukları belirtildi.

Beyaz Saray, buluşma ile ilgili yaptığı açıklamada iki liderin önce baş başa görüşeceğini açıkladı. Beyaz Saray'ın açıklamasında, görüşmenin yapılacağı odada Kim ve Trump'ın dışında yalnızca çevirmenlerin bulunacağı kaydedildi.

Bunun ardından bir çalışma toplantısı düzenleneceği ve bu toplantıda iki ülkenin delegasyonlarından diğer yetkililerin de yer alacağı belirtildi. Çalışma toplantısını ise bir çalışma yemeği izleyecek. Daha sonra da Trump'ın zirvede elde edilen sonuçları aktaracağı bir basın toplantısı düzenleyeceği ve ardından Washington'a döneceği belirtildi.

ABD delegasyonunda daha önce Kuzey Kore'ye giderek Kim ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da yer alıyor.

"Heyecan dorukta"

Görüşmenin ana gündem maddesi, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması olacak.

Trump, zirve öncesi yaptığı açıklamada, buluşmanın "çok güzel geçebileceğini" söyledi. Trump, attığı bir tweette de "Singapur'da olmak harika, heyecan dorukta!" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Singapur'da açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından arınması için teminat sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Twitter üzerinden de bir açıklamada bulunan Pompeo, "Nükleer silahlardan arınmak Kuzey Koreliler için kötü sonla bitecek bir şey değil. Aslına bakarsanız tam tersi: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için daha aydınlık, daha iyi bir geleceği mümkün kılacaktır" dedi.

Kuzey Kore devlet televizyonu ise düzenlenecek zirveyi ilk kez Pazartesi günü yaptığı yayında duyurdu. Yayında, zirvede "yeni ilişkilerin" nasıl geliştirilebileceği, Kore yarımadasında nasıl kalıcı bir barış mekanizmasının yaratılabileceği ve nükleer silahlardan arınma sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceğinin görüşüleceği kaydedildi.

Güney Kore temkinli

Güney Kore Devlet Başkanı Mun Jae-in, zirvenin başarılı geçmesini umduğunu söyledi. Buna rağmen Kuzey Kore ile "derinlemesine kök salmış düşmanlığın" varlığına dikkat çeken Güney Kore lideri, bu düşmanlığın ve nükleer programın hemen ve tamamen aşılamayacağını vurguladı.

Mun, "Her ikisi bir diyalog oluşturduktan sonra da muhtemelen bir, iki yıl ya da çok daha uzun bir sürece ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

Kuzey Kore uzmanı Bruce Cumings de Kore yarımadasında tam teşekküllü bir nükleer silahlardan arınma sürecinin pek mümkün olmadığı görüşünde. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Cumings, zirveden nükleer silah testlerine ilişkin bir erteleme kararı çıktığı takdirde bunun bir başarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

1953 yılında sonra eren Kore Savaşı sonrası barış anlaşmasına imza atılmadığı için iki ülke resmi olarak hala savaşta sayılıyor.

Trump buluşmayı iptal etmişti

Trump ve Kim arasındaki zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılmış ancak Trump, "Kuzey Kore'nin düşmanca bir tavır” sergilediği gerekçesiyle zirveye katılmayacağını açıklamıştı. Trump daha sonra yeniden görüşmelere açık olduğunun sinyalini verdi.

Trump ve Kim arasında daha önce söz düellosu yaşandı. Trump Kim'e "küçük roket adam" derken, Kim ise Trump'a "bunak, akıl hastası" demişti. Trump ayrıca Kuzey Kore liderinin nükleer saldırı tehdidine, "Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Hem de çok daha büyük" yanıtını vermişti.

DW,dpa,rtr/BÜ,HS

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