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Dünya

Gözler silahlı spikeri aradı

Trablus'un düşmesinden gözler, Libya devlet televizyonuna önceki gün yayına silahla çıkan kadın spikeri aradı.

23 Ağustos 2011 03:00



 T24- Libya devlet televizyonunda önceki gün yayına silahla çıkan kadın spikerin,  muhaliflerin Trablus’a girmesinden sonra  akıbeti merak konusu oldu.


Libya lideri Muammer Kaddafi`nin ünlü spikeri Hale el-Misrati, önceki gün muhaliflerin Trablus’a yaklaştığı saatlerde televizyona silahla çıktı. Silahı havaya kaldırarak tehditler savuran el-Misrati, başkent Trablus`a giren muhaliflerin kendisine yaklaşması halinde onları vuracağını söyledi.



Korku dolu sesiyle elindeki silaha havaya kaldırıp şöyle konuşmuştu: "Bu benim silahım... Ey katil! Ey Maktul! Bu Libya televizyonu. Gençlerin televizyonu. Cemahiriyenin televizyonu. Trablus... Libya`yı alamayacaksınız. Bugün bu silahla ya ölürüm ya da öldürürüm. Libya televizyonunu ele geçiremeyeceksiniz. Silahımız olmasa bile, çalışanları korumak için biz kalkan olacağız. Şehit olmak istiyoruz.”



Muhaliflerin Trablus’u elegeçirmesinin ardından gözler spiker Misrati’yi aradı. Şimdi herkes TV’den tehditler savuran kadın spikerin akibetini merak ediyor.

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