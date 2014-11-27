Gözler OPEC toplantısında

OPEC üyesi 12 ülkenin dışişleri bakanları Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanıyor. Birçok OPEC üyesi, düşen petrol fiyatlarının önüne geçmek amacıyla petrol üretiminin azaltılmasını istiyor.

Körfez ülkelerinin talebe karşı çıktığına dikkat çeken uzmanlar, toplantıdan üretimin azaltılması yönünde bir kararın çıkmayacağını tahmin ediyor.

Buna karşılık buluşmada günlük üretim kotasına daha sıkı uyulması yönünde düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. OPEC'in resmi günlük üretim kotası halen 30 milyon varil düzeyinde bulunuyor.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El Naimi, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "fiyatların bir şekilde kendiliğinden istikrara kavuşacağını" açıkladı. Uzmanlar, Suudi bakanın açıklamasını üretimin azaltılmayacağı yönünde değerlendiriyor.

Fiyatlar son 4 yılın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları haziran ayından bu yana üçte bir oranında azaldı. Fiyatlar son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Asya piyasasında Brent petrolün varil fiyatı 76,28 dolara düştü. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 1 dolarlık düşüşle 72,61 dolara geriledi.