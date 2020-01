Gözler New York önseçimlerinde

Amerika’da başkanlık önseçim sürecinde seçmenler New York’ta sandık başına gidiyor. Cumhuriyetçi Parti’den Donald Trump, Demokrat Parti’den de Hillary Clinton, anketlerde önde gidiyor. İki aday adayı, son zamanlarda yaşadıkları yenilgileri New York’ta telafi etmek istiyor. Kendi eyaleti New York’ta Donald Trump’ın hedefi kazanmak.

Amerika’nın Sesi’nden Jim Malone’nin değerlendirmesine göre, ancak Trump son zamanlarda parti yönetimine saldırılarını arttırdı. Trump, en yakın rakibi Ted Cruz’un diğer eyaletlerde kazandığı delege sayısı yüzünden rahatsız.

Cruz ise Trump’ın mızmızlandığını, partinin ve delegelerin gözünü korkutmaya çalıştığını söylüyor. Cruz, olası bir Trump adaylığını, “Donald Trump’ı aday göstermek bir felaket olur. Eğer Trump aday olursa Hillary Clinton, iki haneli farkla kazanır” diye yorumluyor.

Cruz, New York’ta Trump’ın büyük farkla gerisinde. Kendisini umut vadeden aday olarak sunan Ohio valisi John Kasich de çok geride.

Demokrat aday adayı Hillary Clinton da New York’ta rakibi Bernie Sanders’dan önde gidiyor. Birçok ankette iki haneli farkla önde görünen Clinton, bu eyalette Sanders’a ağır bir darbe vurmak istiyor.

Ancak Sanders, Manhattan’da da olduğu gibi büyük kalabalıkları kendine çekmeye devam ediyor. Sanders, bu önseçimde Clinton’la arasındaki farkı azaltmayı umuyor. Sanders, “Son 8 ön seçimin 7’sini kazandık. Ben önümdeki inanılmaz kalabalığa baktığımda, New York’u kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Uzmanlara göre, Demokrat Parti’deki rekabet New York’ta da kızıştı.

Gazeteci Tom DeFrank, “Rekabette üslup gittikçe çirkinleşiyor. Yalnızca Cumhuriyetçiler’de değil Demokratlar’da da durum böyle. Hillary Clinton ve Bernie Sanders birbirlerinin başkanlığa uygun olmadığını söylüyor ki, işin aslına bakılırsa bu son derece saçma” diye konuştu.

İki Demokrat aday adayının da New York’la sağlam bağları var. Sanders’ın çocukluğu Brooklyn’de geçmiş. Clinton da New York’tan senatör seçilmişti.