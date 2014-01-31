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Dünya
Deutsche Welle

Gözler Münih Güvenlik Konferansı’nda

Ukrayna’daki iktidar mücadelesi, Suriye ve NSA skandalları gibi konuların öne çıkacağı 50’nci Münih Güvenlik Konferansı'na önemli isimler katılıyor.

31 Ocak 2014 11:34


50'nci Münih Güvenlik Konferansı Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un açılış konuşmasıyla başlayacak. 20 devlet ve hükümet başkanı ile 50 dışişleri ve savunma bakanının yanı sıra, bilim ve ekonomi dünyasından temsilcilerle birlikte toplam 400 kişinin katılacağı konferans pazar gününe kadar devam edecek.

Konferansta Suriye gibi kriz bölgeleri ve İran ile diyalog sürecinin ön plana çıkması bekleniyor. Son zamanlarda muhalefetin yoğun protestoları sonucu siyasi bir krizden geçen Ukrayna ile veri skandalları nedeniyle gündemden düşmeyen ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) da gündemin öne çıkacak konuları. Konferansın, NSA skandalları yüzünden müttefikleri ile ilişkileri gergin bir dönemden geçen ABD'nin güveni yeniden tesis etme çabalarına sahne olması bekleniyor.

Kerry Merkel ile görüşecek

ABD yönetimini temsilen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry konferansa katılacak. Kerry'ye Savunma Bakanı Chuck Hagel ile Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice da eşlik ediyor. Kerry'nin cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi bekleniyor. Son dönemde Almanya ile ABD arasında, Merkel'in cep telefonunun NSA tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması sonucu soğuk rüzgârlar esiyordu. ABD heyetinin aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşebilmek için fırsat kolladığı da konferans öncesi ortaya atılan iddialardan.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Stenmeier, Kerry'nin ziyareti öncesinde, “Lütfen bu ziyaret esnasında daha sonra ikili anlaşmalara dönüşecek bir takım mutabakatlara varılmasını beklemeyin” sözleriyle konferansa ilişkin büyük umutlar beslenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı eski Alman diplomat Wolfgang Ischinger, Ukrayna'da muhalefetin önde gelen temsilcisi dünya eski boks şampiyonu Vitali Kliçko'yu da konferansa davet etti. Kliçko'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Leonid Kojara ile bir görüşme yapması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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