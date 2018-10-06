Gözler MHP'de, 'emeklilikte yaşa takılanlar'la ilgili seçim vaadini tutacak mı?

CHP’nin emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için Meclis'te gözler MHP'ye çevrildi. Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun bu konuda toplanması için CHP’nin daha önce yaptığı çağrı HDP, İyi Parti tarafından desteklenirken çözümün hızlandırılmasına çalışılıyor. 25 kişiden oluşan komisyonun toplanması için katılanların salt çoğunluk rakamının bulunması gerekiyor. MHP olmadan bu sayı muhalefet için zor görünüyor. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, T24’e yaptığ ıaçıklamada düzenlemenin aileleri dışında 700 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirtti ve kamuoyundan da siyasetçilere büyük bir baskı olduğunu vurguladı.

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi konusunda Mecliste CHP, HDP, MHP, İyi Parti arasında ortak bir çalışma yürütülmesinin gündemde olduğunu ifade eden Kenanoğlu, önceliklerinin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek uzlaşma sağlanması olduğunu belirtti.

Kenanoğlu’nun açıklaması şöyle:

“AKP’nin yasanın çıkmasına onay vermemesi ve kanun teklifinde ortaklaşmaması durumunda dahi diğer partilerin meclisteki çoğunluk sayılarını kullanarak yasanın çıkmasını sağlamaları mümkündür ve hedeflenen de budur. Bu amaçla önümüzdeki günlerde komisyon toplantıya çağrılacak ve yasanın çıkarılması konusunda ortaklaşma yolları üzerine istişareler yapılacak ve ortaklaşa sunulacak kanun teklifi metni görüşülecek”

MHP seçim beyannamesinde yer vermişti

MHP’nin seçim beyannamesinde yer verdiği emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kanun teklifinin de sahibi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 2 Ekim günkü Genel Kurul oturumunda partisinin bu konudaki olumlu tavrına dikkat çekerek şöyle demişti:

“Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizler emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmaları bugün itibarıyla yapmadık, bundan öncesinde de yaptık. Kanun tekliflerimizi verdik. Kadük olanlarla ilgili de yinelenmiş olan kanun tekliflerini verdik. Eminiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, uzlaşma dili içerisinde, Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz ve burada değerlendirmelerin komisyonda yapılacağına da inanıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de aynı değerlendirmenin özellikle yapılacağına inanıyoruz”.

CHP komisyon başkanlığına toplantı çağrısı yapmıştı

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na sevkedilen kanun tekliflerinin derhal görüşülmesi amacıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na başvurarak şöyle demişti:

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılının açılmasıyla, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında beklentileri de Parlamentoda bulunan 8 siyasi partiden 596 milletvekilinin sorumluluğu da artmıştır. “Emeklilikte yaşa takılanlar” olarak bilinen vatandaşlarımız da uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aramış, ancak Parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentileri karşılanamamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi dışında TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamı, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunmuştur. Konuya ilişkin olarak 3 CHP milletvekili 27. Yasama Dönemi’nde kanun teklifi vermiş, aynı şekilde diğer siyasi parti gruplarından da bu konuda teklifler TBMM Başkanlığı’na iletilmiştir. Toplum tarafından büyük bir beklenti oluşan bu konuya ne Parlamentomuz, ne de komisyonunuz duyarsız kalamaz. Bu doğrultuda TBMM İçtüzüğü’nün 26’ncı maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı’na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz.