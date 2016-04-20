Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında; yeni başkan Çetinkaya ilk 'çetin' sınavını verecek

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dün Erdem Başçı'dan görevi devralan yeni başkan Murat Çetinkaya başkanlığındaki ilk toplantını bugün gerçekleştirecek.

NTV Para'da yer alan habere göre, enflasyondaki düşüşün yanı sıra gelişmekte olan piyasalar lehine seyreden global koşullar Merkez Bankası'nın Mart'ta başladığı faiz indirimlerine devam etmesi için uygun ortam sunarken, faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim bekleniyor.

Piyasalarda son rakamlar

Reuters'ın 21 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette 17 katılımcı koridorun üst bandında 50 baz puan, üç katılımcı 25 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puan indirim bekliyor.

Öte yandan ankete katılan 20 kurum politika faizi ve koridorun alt bandında bir değişiklik beklemezken, sadece bir kurum her iki faiz oranında 25'er baz puanlık indirim öngörüyor.

Mevcut ortamda TCMB'nin 50 baz puanlık indiriminin piyasalarca normal karşılanacağı, 75 baz puan veya üzerinde bir oranda yapılacak indirimin ise para politikasının önümüzdeki dönem seyrine ilişkin algıyı bozabileceği belirtiliyor.

Merkez Bankası başkanlığına yeni atanan ve görevi 19 Nisan'da devralan Murat Çetinkaya, 20 Nisan'da kararları açıklanacak olan Para Politikası Kurulu'na ilk kez başkanlık edecek. Çetinkaya'nın hükümet kanadından gelen radikal faiz indirimi çağrılarına önümüzdeki dönemde ne şekilde cevap vereceği piyasalarca yakından izleniyor.

Yeni TCMB başkanının belirlenmesi ve kurum içinden bir ismin seçilmesi politikaların devamlılığı açısından piyasalarda bir rahatlama sağlasa da Çetinkaya'nın para politikası konusundaki görüşlerinin piyasalar tarafından çok bilinmemesi bir belirsizlik olarak görülüyor.

Bu noktada 26 Nisan'da yayımlanacak olan yılın ikinci enflasyon raporunun, yeni başkanın çizgisini ortaya koyacak olması nedeniyle önemine dikkat çekiliyor.

TCMB faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7.5 seviyesinde tutarken, Mart'ta 13 ayın ardından ilk kez koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 10.50 seviyesine çekti. Bankaların ortalama borçlanma maliyeti ise dün itibariyle yüzde 8.71 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin izlediği VIX ve MOVE endekslerinde son toplantıdan bu yana ciddi bir değişim gözlenmezken, gıda fiyatlarının desteğiyle Mart ayında sert gerileyen yıllık enflasyon ve TL'deki toparlanma TCMB'nin faiz indirimlerinde elini kolaylaştıran unsurlar olarak öne çıkıyor.