Gözler Merkez Bankası'nda; 7 Haziran sonrası ilk faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

CNBC-e PPK Beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tamamı bu ay faiz araçlarında herhangi bir değişiklik beklemiyor.

Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini yüzde 7,5; gecelik borç verme faizini yüzde 10,75; gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 7,25’te tutuyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise dün (22 Haziran 2015) yaptığı açıklamada faizlerin indirilmesi konusundaki görüşlerini koruduklarını belirterek, hükümetin kurulmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağını söyledi.