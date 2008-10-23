Gözler Merkez Bankası’na çevrildi

Hedge fonların son haftalardaki satışlarıyla dolar dün bankalararası piyasada 1.67 YTL’yi aştı. Son bir ayda doların YTL karşısında yüzde 35 yükselişi hedge fon yatırımcılarının, riskten kaçınma eğilimi nedeniyle dolar almasından kaynaklanıyor.Dolar, sadece YTL karşısında değil, euro, Brezilya reali, Güney Afrika randı, Polonya zloyty’si, Arjantin pesosu ve Macaristan forinti karşısında da yükseliyor. İzlanda’nın ardından Macaristan, Arjantin ve Güney Afrika’dan gelen olumsuz haberler, gelişmekte olan ülkelere baskı yapıyor. Hedge fon yatırımcıları, likide dönmek istiyor.Türkiye, cari açık riski nedeniyle gelişmekte olan ülkeler içinde en fazla çıkışın yaşandığı ülkelerden. Ayrıca, ABD’nin büyümeyi desteklemek için faiz indirimi yapabileceği beklentisi de dolara güç katıyor. Dünya ekonomilerinde beklenen durgunluk endişesi de gelişmekte olan ülkelerden çıkışı hızlandırıyor.Dolar dün 1.57 YTL’den hızla 1.6730 YTL’ye kadar çıkması sonrasında hafif geriledi. Dolar, 1.65 YTL seviyelerinde hareket etti. Uzmanlar, doların kısa vadeli hedefinin 1.70 YTL’nin üzerine olduğunu kaydetti.Dolar en son 26 Haziran 2006’da 1.6685 YTL seviyesini görmüştü. Dolardaki hareket sonrasında bono faizi de yüzde 22.90’la 4 Ekim seviyelerine çıktı.- Döviz likiditesi sağlanması amacıyla piyasaya düzenli döviz sağlayacak günlük döviz satış ihalelerinin açılması.- Borçlanma oranlarında hızlı bir yükselişe engel olabilmek ve borçlanma piyasasının donup kalmasını engellemek amacıyla kurumlara doğrudan döviz satışı yapılması.- Spekülasyonu cezalandırmak ve hisse senetleriyle bono pozisyonlarının hedge edilmesi girişimlerini engellemek için gecelik borçlanma faizlerinin en az 100 baz puan artırılması.- Döviz piyasasına doğrudan müdahale.Bu arada, euro/dolar paritesi de 1.2774’le 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, paritenin 1.25’i kırması durumunda hedefinin 1 olduğuna dikkat çekti.Dolar, yurtiçinde ve yurtdışı piyasalara damgasını vururken, borsalardaki sert satış hareketi piyasaların moralini bozuyor. Özellikle petrolün 67 dolara inmesi, altın ve bakır gibi emtia fiyatlarında da yaşanan düşüşler, bu sektörlerin borsadaki şirketlerinin değer kaybına neden oluyor.Öte yandan, bankalardan ve şirketlerden gelen üçüncü çeyrek bilançoları da ekonomiye yönelik kaygıları artırıyor.Asya borsalarındaki sert düşüşlerin ardından Avrupa borsaları da yüzde 4’ü aşan oranlarda değer kaybetti. İMKB’nin kaybı da yüzde 4.11’i buldu. Endeks, 25 bin 624 puandan kapandı.Arjantin hükümeti, 30 milyar dolarlık özel emeklilik fonlarını devralıyor. Bu adım, ‘Arjantin batıyor mu?’ tedirginliği yarattı, Arjantin borsası yüzde 11.57 düştü. Muhalefet, fonların kamulaştırılmasındaki amacın, emeklileri korumaktan çok düşen vergi gelirlerinin yerine kaynak yaratmak olduğunu savundu. Kamulaştırma, borç ödemesi ve projelerin finansmanı için hükümete kaynak sağlayacak. Sığır eti, soya fasulyesi, mısır ve buğday fiyatlarının düşmesi nedeniyle gelirleri azalan Arjantin’in gelecek yıl 12 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunuyor.