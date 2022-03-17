Gözler Merkez Bankası'nın kritik faz kararında

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Beklentiler enflasyonun şubatta yüzde 54.4'e tırmanarak son 20 yılın rekorunu kırmasına rağmen politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekilleniyor.

Ancak, TCMB'nin Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı kritik gelişmeler dolayısıyla sürpriz bir adım atabileceği de belirtiliyor. Nitekim, döviz kurları son iki gündür TCMB'nin para politikasında olası bir U dönüşü yapabileceği yönündeki beklentilerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, TL'deki baskı ve enflasyonun mevcut seviyesi göz önüne alındığında yetkililerin heterodoks stratejilerini bırakmaya yönelik bir işaret olmadığına işaret ederek politika faizinin sabit kalmasını beklediğini açıkladı. Raporda, “Önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Reuters'in anketine katılan 18 kurumun tümü PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

"Petrol zorluyor"

Reuters'a bilgi veren bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB adımlarından bağımsız olarak petrol fiyatlarındaki düşüş TL'yi pozitif etkiliyor. Petrol fiyatları oldukça dalgalı olduğundan etkisini de iyi analiz etmek gerekiyor. Hâlâ yüksek petrol fiyatı devam ediyor ve bu kanaldan enflasyona ve cari açığa negatif katkı belirgin bir risk unsuru olacak” değerlendirmesini yaptı.