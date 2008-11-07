Gözler krallarda!..



Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında 9 Kasım Pazar günü yapılacak 2008-2009 sezonunun ilk derbisinde Fenerbahçe'nin gol yollarında en güvendiği isimler Alex, Semih ve Güiza olacak.



Turkcell Süper Lig'de son 2 sezonun gol kralları Alex de Souza ve Semih Şentürk ile İspanya Ligi ''La Liga''nın geçtiğimiz sezonki gol kralı Daniel Gonzalez Güiza, Kadıköy'deki dev maçta sarı-lacivertli takımın gol yükünü üstlenecek.



Sakatlığı nedeniyle hafta içinde Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçında forma giyemeyen takım kaptanı Alex, bu sezon ligde 5 golle, takımının en golcü ismi durumunda bulunurken, 4 golün de hazırlayıcısı oldu.



Son lig maçında Eskişehirspor filelerini 1'i penaltıdan olmak üzere 2 kez havalandıran 31 yaşındaki Alex, geçmişte Galatasaray ile yapılan derbilerde 4 kez gol atma sevinci yaşadı. Alex'in gol attığı 4 maçı da Fenerbahçe kazandı.



Ligin son gol kralı Semih Şentürk de sezon başından bu yana ligde 2 gol attı, 2 de asist yaptı.



Geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçında Galatasaray filelerini 1 kez havalandıran 25 yaşındaki Semih, Pazar günkü derbide de takımının gol yollarında en etkili isimleri arasında yer alacak.



Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi İspanyol Güiza ise, Türkiye'deki ilk derbi maçında golle buluşmayı amaçlıyor.



Geçen sezon İspanya'da gol kralı 28 yaşındaki Güiza, ligde bu sezon 9 maçta da oynarken, 2 gol attı. Güiza ayrıca, 3 de gol pası verdi.

