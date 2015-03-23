Gözler Köşk'teki Bakanlar Kurulu'nda; masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Mutabakatı’na da karşı olduğunu açıklamasına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tan karşı hamle ve HDP cephesinden ise tepki geldi. Arınç, Erdoğan’a sevgisini vurgulayarak, hem diyaloğu yumuşatma hem de “Unutmayın bu ülkede hükümet var” sözüyle tavrından geri adım atmama yaklaşımı sergiledi ancak Başbakan Yardımcısı acaba iktidar tavrını temsil ediyor mu merak konusu.

Gözler Bakanlar Kurulu’nda

Amerika'nın Sesi'nden Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, Arınç’ın kendisini Başbakan Ahmet Davutoğlu ve hükümeti savunmakla görevli gördüğünü belirterek yaptığı bu açıklamayla birlikte gözler bugünkü Bakanlar Kurulu’na çevrildi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamı iken Erdoğan’ın talimatıyla Başbakanlık’a devredilen Çankaya Köşkü’nde ilk kez yapılacak Bakanlar Kurulu, Kürt Sorunu’nun çözüm süreci açısından kritik öneme sahip olacak. Bakanlar Kurulu’nda, Erdoğan’ın İzleme Heyeti ve Dolmabahçe Mutabakatı’na karşı çıkışlarına rağmen süreçte nasıl bir yol izleneceğine ilişkin verilecek karar, seçim atmosferini de etkileyecek. Kurul toplantısı sona erdiğinde bu sefer Hükümet Sözcüsü sıfatıyla Arınç’ın neler diyeceği yakından takip edilecek.

‘Erdoğan’ın olumsuz bakışı’ ortada iken hükümetin öncelikli gündem maddesi İzleme Heyeti’ni hayata geçireceği yönünde bir açıklama, Türkiye’de siyaset açısından AKP’de tartışmalı yorumlara da gebe görünüyor.

HDP cephesinden Erdoğan eleştirisi

Bu arada HDP cephesinden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sürece zarar verdiği gerekçesiyle yapılan eleştiriler geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul-Kazlıçeşme’de binlerce insanın katılımıyla gerçekleşen Nevruz kutlamasındaydı. Geçtiğimiz Salı günkü grup toplantısında “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışıyla doğrudan Erdoğan’ı hedef alan Demirtaş, bugünkü konuşmasında da Dolmabahçe Mutabakatı’nı sahiplendiklerini vurgulayarak, Erdoğan’a seslendi:

"Bizi elinde tuttuğu devlet imkanları ile ezmeye çalışanlara karşı birlik olma zamanıdır. Bu Nevruz ülkede kimin demokrasi istediğini, kimin diktatörlüğe sarıldığını ispatlamıştır. Bakmayın birilerinin her şeye karşı çıktığına, birilerinin ‘tek adam benim, her şey benden sorulur’ dediğine. Evet sen teksin ve tek kalmaya devam edeceksin. Biz milyonlarız, sen teksin. Yalnız olmaya devam edeceksin. Zannetme ki bu dünya sana kalacak. Sultan Süleyman’a kalmadı, sana mı kalacak bu dünya. İşte 7 Haziran çocuklarımızın, torunlarımızın bu vatanda nasıl yaşayacağının belirleneceği gündür. Demokrasiden, barıştan yana hiçbir adım atmayacağız diyorlar. Asla ve asla korkuya, paniğe gerek yok. Ülkeyi yönetenler istemiyor diye savaşacak halimiz yok. Onlar istese de istemese de barışı sağlayacağız. 10 madde olmaz, anadil olmaz diyenler, siz istemeseniz de bu ülkede barış olacak. Biz barışı sizler için yapmıyoruz.”

Bu arada Ankara’daki Nevruz kutlamasında ise HDP Grup Başkanvekili İdris Balüken vardı. Balüken de, “Ey Cumhurbaşkanı seni Aksaray’ın havası mı çarptı seni sultanlık sevdası mı sarhoş etti. Bu şekilde kullandığın cümleler çözümün finaline gelmiş sürece büyük zarar veriyor. Anadilde eğitim ülkeyi böler diyor biz cümleleri tanıyoruz. Bu cümleler senin ağababan olan Kenan Evren’lerden beri kullanılıyor ama bu cümleler bu coğrafyaya kan getirdi, acı getirdi, gözyaşı getirdi. Anadilde eğitim senin lütfun değildir anadilde eğitim ana sütü kadar helal” dedi.

Balüken’den ‘bekleyeceğiz’ mesajı

Amerika’nın Sesi’, Ankara’da HDP’deki gelecek hamleye ilişkin nabız da yokladı. “Peki Erdoğan’ın istediği yönde İzleme Heyeti oluşturulmazsa ne yapacaksınız?” diye sorduğumuz İdris Balüken, “Öncelikle bu konuda birkaç gün konuşmayacağız. Bekleyeceğiz. Hükümet’in ne yapacağını görmeliyiz” dedi. Balüken, hafta sonu itibariyle Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili HDP Heyeti olarak Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile bir görüşme olup olmadığı yönündeki sorumuzu da kısa ve net yanıtladı. Balüken, “Hayır henüz görüşme olmadı” yanıtı verdi.