Gözler infaz düzenlemesine çevrilmişken Meclis Adalet Komisyonu toplantısı ertelendi

T24 Haber Merkezi

Koronvirüs salgını nedeniyle gözler infaz indirimini öngören yasal düzenlemeye çevrilmişken, TBMM Adalet Komisyonu toplantısının ertelendiği öğrenildi.

Adalet Komisyonu sekterliğinden üyelere önce sözlü sonra yazılı yapılan bilgilendirmede toplantının ertelendiği bilgisi verildi.

Komisyon normalde yarın toplanacaktı. Komisyonun geçen haftada da toplanmadığı öğrenildi.

İnfaz indirimiyle ilgili görüşmelerin sürerken Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu kapsam dışında tutulacak" talimatı verdiğini yazmıştı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP ise uyuşturucu suçu ile hüküm giyenlerin infaz indirimi kapsamına alınmasını istiyor. Nitekim MHP’nin 5 yıl infaz indirimini öngören yasa teklifinde sadece "terör, cinsel suçlar ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar" kapsam dışı tutulmuştu.

Ancak MHP daha sonra "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla" kanun teklifini geri çekmişti.

Adalet Komisyonu toplantısının iki hafta üst üste toplanmayı ertelemesinin infaz düzenlemesi görüşmeleriyle ilgili olup olmadığı ise öğrenilemedi.